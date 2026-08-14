Азиатские покупатели меняют поставщиков

Украина и Россия в последние недели усилили атаки на порты и инфраструктуру друг друга, сообщает Bloomberg. Это происходит в критический для аграрного рынка период, когда начинается активное поступление нового урожая и растет потребность в его морских перевозках.

Украинский экспорт зерна за первую половину августа сократился на 75% в годовом исчислении. В то же время российские поставки в этом месяце, по оценкам участников рынка, могут составить менее половины среднего показателя за последние пять лет.

Черноморский регион является одним из ключевых поставщиков зерна и подсолнечного масла на мировой рынок. Украина и Россия вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому перебои с поставками быстро сказываются на поведении импортеров.

В частности, Индонезия, которая является вторым по величине импортером пшеницы в мире, недавно приобрела партии австралийской пшеницы на сентябрь и октябрь. Другие страны Юго-Восточной Азии также закупают австралийское зерно, в то время как покупатели из Бангладеш ищут предложения из Румынии. По данным трейдеров, запросы уже поступают даже к поставщикам из Северной Америки.

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Обычно именно черноморская пшеница является самой дешевой в этот период года и играет ключевую роль на глобальном рынке. Однако из-за проблем с экспортом фьючерсы на пшеницу в Чикаго с конца июня уже подорожали примерно на 15%.

Аналитики BMI отмечают, что кризис пришелся на один из важнейших периодов для транспортировки зерна. Почему его последствия могут оказаться особенно ощутимыми для мирового рынка, неизвестно.

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Проблемы возникают не только с самим зерном, но и с его транспортировкой. Трейдерам, которые уже продали украинское или российское зерно азиатским покупателям, становится все сложнее найти судовладельцев, готовых заходить в зону боевых действий.

Часть компаний пытается заменить украинское и российское зерно продукцией из Румынии и Болгарии. В то же время некоторые контракты приходится расторгать из-за форс-мажорных обстоятельств.

Ситуацию усугубили атаки на портовую инфраструктуру. Недавно после удара беспилотников была остановлена работа трех больших российских терминалов в порту Новороссийска. Украина, со своей стороны, сообщила, что в августе в порты Большой Одессы не зашло ни одного судна.

Стоимость фрахта для доставки августовских грузов из Украины в Индонезию уже выросла примерно до 90 долларов за тонну против около 70 долларов несколькими неделями ранее. При этом трейдерам даже по повышенным ставкам сложно найти суда.

Проблемы распространяются и на рынок подсолнечного масла. Индия из-за задержек поставок из Черного моря начала активнее закупать пальмовое, соевое и рапсовое масло. Некоторые поставщики подсолнечного масла уже отменяют ранее запланированные грузы, потому что индийские импортеры обращаются к странам Балтии и Аргентине.

В то же время запасы зерна дают отдельным странам возможность некоторое время переждать кризис. Украина также пытается расширить альтернативные маршруты экспорта, в частности по железной дороге.

Однако полностью компенсировать морские поставки такими путями будет сложно. По оценке украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого, если порты останутся заблокированными, около 30 миллионов тонн украинского аграрного экспорта могут не попасть на мировой рынок.

Таким образом, затянувшаяся блокада Черного моря создает риск дальнейшего роста цен на продовольствие. Аналитики S&P Global Energy считают, что рынок может недооценивать влияние перебоев в экспортной инфраструктуре Украины и России на глобальную доступность пшеницы.