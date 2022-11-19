Куда ехать на закупки, а где ужин обойдется в пол зарплаты: сравнение цен в Европе

Цены на продукты питания и кулинарию в разных странах Европы отличаются в разы. Однако в странах, где продукты стоят больше, выше зарплаты и социальные выплаты.

Самыми дорогими странами континента являются Швейцария и Исландия, а самыми дешевыми – Беларусь и Косово. Как отличаются цены на разные пищевые продукты в самых популярных супермаркетах стран Европы, сравнивал 24 канал.

Актуально Картофель подорожал в ноябре: что будет с ценами дальше

К середине 2022 года украинские цены на продукты, как и до начала полномасштабной войны, являются одними из самых низких в Европе. Еще более дешевые ценники можно найти в Сербии, Северной Македонии, Беларуси и Косово. По данным платформы Numbeo, цены в Косово самые низкие на континенте и на 76,5% меньше по сравнению со средними ценами Нью-Йорка. А вот в Швейцарии цены на 13,32% больше нью-йоркского уровня.

Рестораны и фастфуды

В недорогом ресторане в Украине можно потратить в среднем 170 гривен в пищу и около 43 гривен на напиток. Ужин на двоих в заведении со средним уровнем цен обойдется в среднем 746 гривен.

Чтобы сходить в недорогой ресторан в Швейцарии, придется заплатить примерно 975 гривен только за себя, а ужин на двоих в среднем по цене заведению обойдется почти в 3900 гривен. В этих ценах учитывается только стоимость блюд, за напитки придется заплатить от 144 до 253 гривен. Чтобы взять меню у МакДональдза, нужно будет отдать в среднем 584 гривны. Но стоит учитывать и то, что и продукты для приготовления пищи значительно отличаются по цене от украинских.

В то время в Польше можно поесть в ресторане на 242 гривны, если это недорогое заведение, и заплатить около 1210 гривен в более премиальном месте за двоих. Вода в среднем будет стоить около 39 гривен, а пиво – 88. В Чехии цены почти такие же, ужин для одного в бюджетном заведении стоит 281 гривну, а ужин для двух человек в более дорогом ресторане — 1251 гривна. Пиво в Чехии дешевле – в среднем 70 гривен. Поесть в МакДональдзе в Польше обойдется в 200 гривен, а в Чехии нужно будет заплатить уже 250 гривен.

Самые низкие цены в Сербии, Северной Македонии, Молдове и Косово. В недорогих заведениях этих стран можно потратить около 226, 154, 231 и 152 гривен соответственно. Цены на напитки в ресторанах этих стран варьируются от 19 до 48 гривен.

Овощи и фрукты

В Украине по килограмму яблок, бананов и апельсинов стоит в среднем 10,7, 58,7 и 73 гривны соответственно. Картофель, немного поднявшийся в цене, стоит 9,5 гривны. Лук стоит в среднем 32,2 гривны, а помидор около 75.

В то время килограмм яблок и бананов в Швейцарии можно купить в среднем за 66 и 47 гривен соответственно. Апельсины в самой дорогой стране Европы будут стоить меньше, чем в Украине – около 54 гривен. Следует обратить внимание, что помидоры в Швейцарии тоже дешевле, чем в Украине.

Килограмм самых популярных овощей будет стоить в среднем:

картофель – 42 гривны

лук – 40 гривен

помидоры – 69 гривен

В Польше цены значительно дешевле, чем в Украине. За яблоки, бананы и апельсины нужно заплатить около 14, 19 и 22 гривен соответственно. Картофель, лук и помидоры будут стоить по 10, 12 и 36 гривен. А вот в Германии стоимость фруктов несколько дороже. Чтобы купить килограмм яблок, нужно заплатить около 42 гривен, а бананы и апельсины обойдутся примерно в 29 и 37 гривен соответственно. Картофель в Германии стоит около 27 гривен, что в 3 раза больше, чем в Украине. Лук и помидоры стоят в разы дешевле – по 17 и 22 гривны.

Во Франции цены несколько дороже, чем в Германии. Килограмм яблок там стоит в среднем 45 гривен. Бананы можно приобрести в среднем за 33 гривны, а апельсины за 43. Картофель во Франции примерно на 2-3 гривны дороже, чем в Германии – около 30 гривен в среднем. Помидоры и лук стоят в два раза дороже – 53 и 34 гривны.

Молочные и мясные изделия

Самое дешевое молоко продается в Польше. Оно стоит в среднем на пятую часть дешевле украинского – 25 гривен за литр. Во Франции молоко стоит 39 гривен, и на несколько гривен дешевле – в Германии. А вот в Швейцарии нужно потратить на него около 64 гривен, что вдвое больше, чем в Украине.

Цена на говядину самая низкая в украинских супермаркетах, а самая высокая в швейцарских. За стоимость одного килограмма мяса в Швейцарии – 854 гривны – можно купить около 10 килограммов в Украине. В Польше килограмм говядины стоит 140 гривен, а в Чехии 175 гривен. Относительно недорого это мясо стоит в Молдове и Албании – 101 и 127 гривен соответственно. В Германии за килограмм говядины придется отдать 245 гривен, а во Франции – 314.

Цена на яйца

За год цены на яйца в Украине подорожали более чем на 80% и преобладают сербские и молдавские. Однако наши до сих пор ниже албанских, польских и чешских. Если ценники на яйца в Украине пока кажутся высокими, стоит посмотреть на Швейцарию, где двенадцать яиц стоят 220 гривен. Однако и минимальная зарплата в Швейцарии намного больше, чем в других странах – 4000 евро.

Подорожают ли продукты в Украине