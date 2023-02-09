Может "съедать" до 170 тысяч гривен ежегодно: как сэкономить на горючем

Водители ежегодно тратят по несколько сот тысяч гривен на горючее. Такие расходы существенно "бьют" по бюджету. Чаще всего расход топлива увеличивается из-за неправильной эксплуатации транспортного средства или даже манеру езды.

Сколько украинцы тратят на горючее каждый год

Если взять среднестатистическую машину в Украине, то на 100 километров она съедает около 10 литров горючего. Этот расход может увеличиваться до 40% из-за ошибок водителей.

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В год автомобилистам приходится заливать в бак от 2 тысяч литров до 3,5 тысячи литров горючего. Если перевести это в деньги, то выходит сумма от 135 тысяч до 169 тысяч гривен ежегодно.

Что влияет на расход топлива

Расход горючего многое зависит от причин, на которые трудно повлиять водителям. Это и

Пробки в городах являются одной из причин, почему на горючее уходит много денег. Все потому, что дежурство педали газа и тормоза очень энергозатратно. И соответственно отрезок дороги, который можно преодолеть за 20 минут, в час пик преодолевается за час, а иногда даже больше.

Погодные условия в зимне-весенний период тоже становятся причинами значительных затрат. Дороги покрываются грязью и снегом, поэтому для этого тратится больше горючего.

Использование обогревателя и кондиционера в авто поедают тоже не мало ваших денег. Кондиционер обойдется в дополнительные 0,8 литра горючего на каждые 100 километров, а печка – примерно в 0,5 литра.

Не секрет, что некачественное горючее тоже очень быстро выветривается из бака автомобиля. Поэтому чем ниже оно качества, тем больше его нужно для долгой поездки.

Из-за забитого топливного фильтра давление топлива падает ниже расчетного. Это приводит к неравномерному поступлению горючего в камеру сгорания.

И одна из самых распространенных причин – это манера езды водителя. Поэтому избегайте излишних ускорений, не тормозите интенсивно, сохраняйте равномерность движения.

Обратите внимание Цены на топливо в Украине еще больше упадут, несмотря на эмбарго.

Как изменилась цена на разных АЗС

По данным "Минфина" по состоянию на 8 февраля бензин А-95 премиум стоит 49,69 гривны.

Бензин А-95 – 47,97 гривны,

47,97 гривны, Бензин А-92 – 46,88 гривны,

Дизельное топливо – 51,66 гривны

Газ автомобильный – 25,78 гривны

К слову, еще 6 февраля на ОККО и WOG все виды горючего составляли:

Бензин А-95 – до 48,99 гривны за литр,

Бензин А-95+ – до 51 гривны за литр,

Дизпальное – до 53 гривны за литр.

AMIC снизила стоимость горючего на 1 гривну:

А-95 – до 48,49 гривны за литр,

Дизпальное – до 52,49 гривны за литр.

Самые низкие цены в сети UPG, которые также снизили цену на 1 гривну: