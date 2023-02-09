Заметим, что по прогнозам аналитиков, если начало и март будет теплым, то многие продукты могут измениться в цене, а могут и стабилизироваться, как овощи из-за сезонного фактора. Однако яйца все же будут оставаться в цене, по крайней мере, до Пасхи 2023 года.
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Подешевеют ли яйца в Украине
Как рассказывают ученые Института аграрной экономики, к Пасхе не стоит ожидать удешевления яиц. Все из-за низкой производительности несущих кур в этот период, а также из-за возможного повышенного спроса в Пасхальные праздники.
После Пасхи вполне вероятно существенное снижение цены яиц до 30–40%, учитывая динамику потребительских цен в предыдущие годы,
– добавляет Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики
Следовательно, по данным "Минфина" средняя цена на десяток яиц в Украине на 8 февраля составляет от 70 до 74 гривен.
- Яйца перепелиные (20 штук) – 58,38 гривны,
- Яйца куриные Наседка (10 штук) – 70,60 гривны,
- Яйца куриные Ясенсвит (10 штук) – 74,15 гривны.
Какими будут цены на молочку, хлеб и фрукты
- Молочная продукция;
По расчетам Института аграрной экономики розничные цены на молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем до 5%. Пастеризованное молоко с жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр.
Актуально Яйца будем покупать по-новому: при чем здесь классы и вес
- Хлеб;
Хлеб в этом месяце подорожает на 5-7%. На рост цен повлияла ситуация с электроэнергией, а также увеличение стоимости необходимых для изготовления хлеба других продуктов.
- Фрукты;
До конца февраля ожидается, что произойдет рост цен на плодовые до 7-10%.
В целом, с начала 2023 года, яблоки уже подорожали на 5,8% – до 12,30 гривны за килограмм, мандарины и бананы – 8,6% и 1,8%, до 72 и 70,50 гривен за килограмм соответственно. А цены на апельсины и лимоны, наоборот, подешевели на 9,8% и 4,7% - до 58,50 и 61 гривны за килограмм.