Може "з'їдати" до 170 тисяч гривень щороку: як зекономити на пальному

Водії щороку витрачають по декілька сотень тисяч гривень на пальне. Такі витрачати суттєво 'б'ють" по бюджету. Частіше за все розхід пального збільшується через неправильну експлуатацію транспортного засобу або навіть манеру їзди.

Скільки українці витрачають на пальне щороку

Якщо взяти середньостатистичну машину в Україні, то на 100 кілометрів вона "з'їдає" близько 10 літрів пального. Цей розхід може збільшуватися до 40% через помилки водіїв.

Читайте також Все ще по 70 гривень: чого очікувати від цін на яйця у 2023 році

В рік автомобілістам доводиться заливати у бак від 2 тисяч літрів до 3,5 тисячі літрів пального. Якщо перевести це у гроші, то виходить сума від 135 тисяч до 169 тисяч гривень щороку.

Що впливає на розхід пального

Розхід пального чимало залежить від причин, на які важко повпливати водіям. Це і

Затори у містах є однією із причин, чому на пальне йде багато грошей. Все через те, що чергування педалі газу й гальма дуже енерговитратне. І відповідно відтинок дороги, який можна подолати за 20 хвилин, у години пік долається за годину, а інколи навіть більше.

Погодні умови у зимово-весняний період теж стають причинами значних витрат. Дороги вкриваються брудом і снігом, тому для цього витрачається більше пального.

Використання обігрівача та кондиціонера в автівці поїдають теж не мало ваших грошей. Кондиціонер обійдеться у додаткові 0,8 літра пального на кожні 100 кілометрів, а пічка – приблизно у 0,5 літра.

Не секрет, що неякісне пальне також дуже швидко вивітрюється із бака автівки. Тому чим нижчої воно якості, тим більше його потрібно для довго поїздки.

Через забитий паливний фільтр тиск палива падає нижче розрахункового. Це призводить до нерівномірного надходження пального в камеру згоряння.

І одна із найпоширеніших причин – це манера їзди водія. Тому уникайте зайвих прискорень, не гальмуйте інтенсивно, зберігайте рівномірність руху.

Зверніть увагу Ціни на пальне в Україні ще більше впадуть попри ембарго

Як змінилась ціна на різних АЗС

За даними "Мінфіну" станом на 8 лютого бензин А-95 преміум коштує 49,69 гривні.

Бензин А-95 – 47,97 гривні,

47,97 гривні, Бензин А-92 – 46,88 гривні,

Дизельне пальне – 51,66 гривні

Газ авто­мобільний – 25,78 гривні

До слова, ще 6 лютого на ОККО й WOG усі види пального становили:

Бензин А-95 – до 48,99 гривні за літр,

Бензин А-95+ – до 51 гривні за літр,

Дизпальне – до 53 гривні за літр.

AMIC зменшила вартість пального на 1 гривню:

А-95 – до 48,49 гривні за літр,

Дизпальне – до 52,49 гривні за літр.

Найнижчі ціни наразі у мережі UPG, які також знизили ціну на 1 гривню: