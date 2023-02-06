Пальне дешевшає

У січні середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5 – 3,1 гривні й продовжують падати. В середньому бензин подешевшав на 48 – 52 копійки за вихідні, а літр дизельного пального на 58 копійок.

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Причини подешевшання пального:

скорочення споживання пального,

безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.

Як змінилась ціна на різних АЗС

На ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 гривню:

бензин А-95 – до 48,99 гривні за літр,

бензин А-95+ – до 51 гривні за літр,

ДП – до 53 гривні за літр.

AMIC зменшила вартість пального також на 1 гривню:

А-95 – до 48,49 гривні за літр,

ДП – до 52,49 гривні за літр.

Найнижчі ціни наразі у мережі-дискаунтері UPG, які також знизили ціну на 1 гривню:

А-95 – 46,30 гривні за літр,

А-95+ – 48,30 гривні за літр,

ДП – 49,80 гривні за літр.

Таким чином, UPG вдалося обійти в ціні ще одного представника економ-сегменту, мережу "Авантаж". Вона ціни не змінювала і тепер торгує дорожче за свого найближчого конкурента на 20 копійок за літр.

Пальне продовжить дешевшати

Сергій Куюн вважає, що ціна пального дешевшатиме й надалі, оскільки українські мережі створили рекордні запаси навіть у порівнянні із довоєнними періодами.