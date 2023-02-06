Пальне дешевшає
У січні середні роздрібні ціни на пальне на українських АЗС зменшилися на 2,5 – 3,1 гривні й продовжують падати. В середньому бензин подешевшав на 48 – 52 копійки за вихідні, а літр дизельного пального на 58 копійок.
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Причини подешевшання пального:
- скорочення споживання пального,
- безпрецедентний рівень постачання й запасів з початку війни.
Як змінилась ціна на різних АЗС
На ОККО й WOG усі види пального здешевшали на 1 гривню:
- бензин А-95 – до 48,99 гривні за літр,
- бензин А-95+ – до 51 гривні за літр,
- ДП – до 53 гривні за літр.
AMIC зменшила вартість пального також на 1 гривню:
- А-95 – до 48,49 гривні за літр,
- ДП – до 52,49 гривні за літр.
Найнижчі ціни наразі у мережі-дискаунтері UPG, які також знизили ціну на 1 гривню:
- А-95 – 46,30 гривні за літр,
- А-95+ – 48,30 гривні за літр,
- ДП – 49,80 гривні за літр.
Таким чином, UPG вдалося обійти в ціні ще одного представника економ-сегменту, мережу "Авантаж". Вона ціни не змінювала і тепер торгує дорожче за свого найближчого конкурента на 20 копійок за літр.
Пальне продовжить дешевшати
Сергій Куюн вважає, що ціна пального дешевшатиме й надалі, оскільки українські мережі створили рекордні запаси навіть у порівнянні із довоєнними періодами.
У ключових мереж бензину та дизпального мінімум на місяць продажів, при тому що поточні постачання йдуть теж із перевищенням за потребу. Ціни в окремих мережах впали за місяць на 10%. Сьогодні вже бачу, що є потенціал для подальшого зниження, перефразовуючи класика, на 2 – 3 гривні.