Замена стел на заправках Украины: скоро ли ждать 100 гривен за литр топлива

С марта цены на топливо стремительно растут в ответ на энергетические шоки, вызванные войной в Иране. Украинские трейдеры готовятся к возможному переходу на трехзначные числа по стоимости топлива, обновляя стелы на заправках.

Какие компании адаптируют стелы под новые цены?

В апреле цены на дизтопливо в некоторых сетях АЗС пересекли отметку 90 гривен за литр. Учитывая вероятность дальнейшего подорожания, возникает потребность адаптировать стелы под новые цены. Детали по подготовке к этому 24 Канал пытался узнать в нескольких крупных сетях АЗК.

5 апреля несколько Telegram-каналов обнародовали фото бетонированной основы под новую конструкцию на заправке WOG, расположенной рядом со стелой с ценами на топливо. Вероятно, речь идет о монтаже основы под новую стелу, которая будет иметь технические возможности для отображения трехзначных цен на топливо.

Стела на заправке WOG / Фото из открытых источников

Чтобы узнать детали по подготовке украинских трейдеров к дальнейшему подорожанию топлива, 24 Канал обратился в пресс-службу компании WOG, а также UPG, ОККО, KLO и БРСМ-Нафта. На момент публикации материала поступил только один ответ.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор по стратегическому развитию БРСМ-Нафта Александр Мельничук, компания готовится к возможному росту цен, приспосабливая свою инфраструктуру на случай изменений. Однако речь идет не о срочной замене стел, а о плановых работах в рамках обновления автозаправочных комплексов.

Сегодня мы исходим из того, что стоимость топлива будет оставаться в пределах двузначных значений, и необходимости срочного перехода на трехзначное отображение цен на стелах не возникнет. В то же время, учитывая текущую рыночную конъюнктуру и возможные сценарии развития, компания постепенно адаптирует инфраструктуру,

– сообщили в компании.

Учитывая это, при установке новых стел на заправках сети предусматривают ценовые табло с возможностью отображения трехзначных чисел.

24 Канал продолжает ожидать ответы на запросы относительно комментариев от других компаний, которые занимаются розничной торговлей топливом в Украине.

Какие средние цены на топливо в Украине?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", средние цены на топливо на АЗС Украины по состоянию на 14:24 6 апреля составляют:

Бензин А-95 премиум – 76,79 гривны за литр;

Бензин А-95 – 72,94 гривны за литр;

Бензин А-92 – 67,24 гривны за литр;

Дизельное топливо – 89,70 гривны за литр;

Газ автомобильный – 48,84 гривны за литр.

У некоторых сетей цены на дизель пересекли отметку 90 гривен за литр, в частности, OKKO, WOG, SOCAR, UPG, KLO.

Заметьте! По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, в будущем цена на дизтопливо в Украине может достичь 100 гривен за литрр, ведь себестоимость дизельного топлива на границе, вероятно, вырастет до 95 гривен за литр. Транспортировка, расходы АЗС и маржа компаний добавят еще несколько гривен, поэтому цена может пересечь отметку в сотню. Однако такое подорожание скорее всего не является вопросом ближайших дней или недель.

