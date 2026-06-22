Цены на бензин в Украине будут снижаться: чего в ближайшее время следует ожидать водителям

Перспектива снижения напряженности на Ближнем Востоке и открытия Ормузского пролива способствует снижению цен на нефть и нефтепродукты. Для Украины это означает снижение цен на топливо и ослабление давления на экономику.

Подробнее о возможных последствиях стабилизации мировых энергетических рынков для Украины в эфире 24 Канала рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

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Что будет с ценами на бензин в Украине и как это повлияет на другие товары

По мнению Сергея Фурсы, топливо в Украине в ближайшее время будет дешеветь благодаря падению мировых цен на нефть. Это положительно повлияет на экономику и снизит инфляционное давление, однако существенного подешевения всех товаров вслед за бензином ждать не стоит.

Цены на бензин вернутся, точно снизятся. В начале года цена на Brent составляла 63 доллара, сейчас — 79. То есть к январским ценам не вернется, но цены на бензин снизятся,

– прогнозирует экономист.

По данным Trading Economics, по состоянию на 22 июня нефть марки Brent стоит около 79 долларов за баррель. Во время закрытия Ормузского пролива пиковые значения достигали более 110 долларов за баррель.

Сергей Фурса отмечает, что удешевление топлива снизит инфляционное давление, что является положительным фактором для экономики Украины. Однако на другие товары, в частности на продукты питания, эффект будет ограниченным.

Почему падают цены на нефть

Мировые цены на нефть начали снижаться в ответ на перспективу прекращения войны в Иране. Сигналом для рынка стало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании вечером 17 июня, который должен стать отправной точкой для дальнейших переговоров о завершении войны.

Как объясняет экономист Сергей Фурса, перспектива прекращения войны на Ближнем Востоке может положительно повлиять на рынок. Первые признаки этого заметны в ценах на нефть, которые пошли на спад.

Среди положительных для Украины моментов:

конец нефтегазовых сверхприбылей России после возобновления действия санкций США, которые были временно приостановлены;

возможный в случае снятия санкций выход на рынок иранской нефти, которая будет вытеснять российскую.

Эксперт обращает внимание и на другие последствия войны в Иране, такие как выход ОАЭ из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), созданной в 1960 году для более эффективного контроля над мировым рынком нефти. В 2016 году возник новый формат ОПЕК+, к которому присоединился ряд стран, не входящих в картель, в частности Азербайджан, Казахстан, Россия и другие.

Пока Трамп воевал в Персидском заливе, он принес не один положительный результат. Он разрушил ОПЕК. Объединенные Арабские Эмираты, которые вышли из ОПЕК+ и сильно пострадали от войны, начнут максимально увеличивать добычу. Чтобы заработать как можно больше денег и бороться за долю рынка уже с Саудовской Аравией. Соответственно, скорее всего, Саудовская Аравия будет поступать точно так же,

– предполагает Сергей Фурса.

Экономист добавляет, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе давление на цены на нефть может оказать также потребность стран пополнить запасы, истощённые в период дефицита сырья.

Цены на топливо сегодня

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", в июне цены на топливо в Украине снижаются. Наибольшее падение демонстрируют дизель и автогаз.

По состоянию на 22 июня средние цены по Украине следующие:

Бензин А-95 премиум – 78,83 гривны за литр (+51 копейка по сравнению с 19 июня);

Бензин А-95 – 74,71 гривны за литр (-1 копейка);

Бензин А-92 – 68,88 гривны за литр (-1 копейка);

Дизельное топливо – 78,49 гривны за литр (-81 копейка);

Автомобильный газ – 42,24 гривны за литр (-23 копейки).

Как прогнозировал эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в эфире "Ранок.LIVE", следует ожидать подешевения бензина и дизельного топлива на 5–7 гривен в зависимости от сети. Однако, хотя снижение цен продолжается, оно будет не таким стремительным, как подорожание.

По мнению эксперта, ожидать возврата цен к уровням начала года не стоит, поскольку ситуация вокруг войны в Иране не разрешилась, а спрос на нефть и нефтепродукты будет высоким из-за необходимости восполнения израсходованных резервов.