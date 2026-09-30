Экономика снова и снова останавливается: час воздушной тревоги обходится Украине в миллионы долларов

Воздушные тревоги обходятся Украине примерно в 45 миллионов долларов за каждый час, в течение которого они останавливают работу бизнеса. Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко.

Сколько стоит Украине один час тревоги

В то же время Киев ищет способы поддержать экономику в условиях усиления российских обстрелов, о чем пишет The Guardian.

Россия все чаще проводит атаки на инфраструктуру, обеспечивающую функционирование украинской экономики, нанося удары по промышленным объектам, складам, логистическим центрам и дата-центрам. Министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко назвал это попыткой "уничтожить практически всю экономику".

Мы не до конца предвидели, насколько быстро Россия разработает эти реактивные беспилотники и начнет использовать их для ударов по всему,

– сказал он, имея в виду новое российское вооружение.

Кравченко заявил, что атаки вынуждают значительную часть экономики снова и снова останавливаться, поскольку работники уходят в укрытия, а сирены могут звучать до 10 часов в день.

Чтобы уменьшить экономические потери, правительство недавно ввело новую двухуровневую систему оповещения, призванную позволить предприятиям работать во время длительных воздушных тревог.

Красный уровень предупреждения означает ракетную угрозу и требует от людей укрыться в убежищах.

А "желтое" используется в случае угрозы беспилотников и позволяет многим предприятиям продолжать работу.

По словам Кравченко, во время "желтых" предупреждений продолжают работать более половины предприятий. Однако "желтое" предупреждение не гарантирует безопасности.

Это один из непростых компромиссов, с которыми столкнулась Украина, пытаясь сохранить нормальную жизнь и одновременно защитить людей от усиливающейся кампании российских ударов,

– говорится в материале.

Кравченко заявил, что только в этом году российские атаки нанесли ущерб основным фондам на сумму примерно 10 миллиардов долларов. Среди целей были сталелитейные предприятия, склады, логистическая инфраструктура, а в последнее время еще и дата-центры. Россия также фактически заблокировала украинские черноморские порты, через которые до начала блокады проходила основная часть экспорта страны.

Министр считает, что в этом году правительство лучше подготовлено к зиме. Ожидается дальнейшее давление на энергоснабжение, инфраструктуру и предприятия, которые уже ослаблены многомесячными атаками. Чтобы защитить предприятия от будущих ударов, правительство сейчас обсуждает возможность разрешить большему количеству частных компаний приобретать системы противовоздушной обороны Украины, сообщил министр. В то же время он предупредил, что предприятия никогда не смогут полностью защитить себя от российских ракет и беспилотников.

Президент Владимир Зеленский недавно оценил дефицит бюджета Украины на 2026 год примерно в 27 миллиардов долларов. Это вызвало вопросы у некоторых европейских правительств относительно того, как возник такой дефицит, несмотря на то, что ЕС уже одобрил пакет кредитов для Украины на 90 миллиардов евро. Кравченко заявил, что с тех пор правительству удалось сократить дефицит до 20 миллиардов долларов благодаря сокращению расходов и выявлению дополнительных внутренних резервов.

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 миллиарда долларов, однако на данный момент обеспечено лишь около 20 миллиардов долларов.

Напомним, что на днях правительство приняло решение, определяющее приоритетность государственных расходов. То есть расходы, не являющиеся первоочередными, отложены.

Ранее Александр Кравченко сообщал, что экономика Украины теряет от 1 до 2 миллиардов гривен за один час "простоя" бизнеса. И причиной являются именно воздушные тревоги.