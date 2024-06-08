Чем отличается тариф на свет для бытовых и небытовых потребителей

Принципы ценообразования для бытовых потребителей и небытовых потребителей (промышленные компании, сфера услуг, государственный сектор и т.д.) существенно различаются. Они по-разному регулируются и имеют разные принципы ценообразования.

Тариф для небытовых потребителей

Цена электроэнергии для небытовых потребителей частично обусловлена рыночной конъюнктурой и частично регулируется. Цены для бытовых потребителей пока полностью регулируются правительством.

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Конечная цена на электроэнергию для бытовых и большинства небытовых потребителей состоит из следующих основных компонентов:

Оптовая цена:

Это цена, по которой поставщик закупает электроэнергию на различных сегментах оптового рынка.

Тариф за передачу электроэнергии: Тариф за передачу электроэнергии:

Это стоимость транспортировки электроэнергии магистральными сетями, утверждаемая регулятором (НКРЭКУ) для оператора системы передачи (ОСП) “Укрэнерго” на определенный период, обычно на год.

Тариф за распределение электроэнергии:

Это стоимость транспортировки электроэнергии локальными сетями оператора системы распределения (ОСР), утверждается НКРЕКП для ОСР на определенный период, обычно на год. Этот тариф значительно отличается по регионам Украины.

Маржа электропоставщика:

Для населения это тариф поставщиков универсальных услуг (ПУУ), утверждаемый НКРЭКУ на определенный период, обычно на год.

Для небытовых потребителей эта маржа не регулируется и определяется договором между поставщиком и потребителем. Согласно Закону Украины “О рынке электрической энергии”, универсальная услуга – это поставка электроэнергии бытовым и малым небытовым потребителям, что гарантирует их права на обеспечение электроэнергией определенного качества на условиях, определенных в соответствии с настоящим Законом, на всей территории Украины.

Налоги:

В частности, налог на добавленную стоимость (НДС).

Оптовая цена электроэнергии

Оптовая цена электроэнергии является наиболее гибким и переменным компонентом конечной цены для потребителей. Поставщики закупают электроэнергию на разных сегментах рынка по разным почасовым ценам, поэтому для расчета розничной цены используется средневзвешенная оптовая цена закупки.

Для упрощения расчета за показатель оптовой цены можно взять средневзвешенную цену на рынке “на сутки вперед”.

По данным ГП “Оператор рынка”, по торговой зоне ОЭС Украины этот показатель составлял:

в 2020 году – 1 341,27 гривен за мегаватт-час;

в 2021 году – 2 062,95 гривен за мегаватт-час (+53,8% к 2020 году),

в 2022 году – 2 812,31 гривен за мегаватт-час (+36,3% к 2021 году),

в 2023 году – 3 617,60 гривен за мегаватт-час (+28,6% к 2022 году),

за 5 месяцев 2024 – 3 558,52 гривен за мегаватт-час (+13,0% к аналогичному периоду 2023 года).

Таким образом, среднегодовая оптовая цена электроэнергии в Украине в течение 2020-2024 годов характеризуется постоянным восходящим трендом.

Цена для бытовых потребителей

Правительство приняло решение о повышении цены на электроэнергию для населения, которое предусматривает льготную ставку для потребителей, проживающих в квартирах или домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками в отопительный период.

Среди таких установок электрокотлы, электрообогреватели и тому подобное. В соответствии с Законом "Об архитектурной деятельности", подтверждением того, что дом оборудован электроотопительными установками, является соответствующая проектная документация.

Такие потребители в период с 1 октября по 30 апреля, в случае потребления до 2 000 киловатт-часов в месяц, будут платить за электроэнергию по цене 2,64 гривны за киловатт-час (за весь потребленный объем).

Если их месячное потребление будет превышать 2 000 киловатт-час, они будут платить по цене 4,32 киловатт-час за весь потребленный объем электроэнергии.