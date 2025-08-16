Родственникам военнослужащих в Украине предоставляют различные льготы от государства. Однако для их получения необходимо оформить специальное удостоверение.

Кто может получить черное удостоверение?

Черное удостоверение выдается родным военнослужащего, который погиб или умер во время прохождения службы, независимо от того произошло ли это в боевых ситуациях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Оформить черное удостоверение могут:

родители погибшего;

муж или жена военного, если он или она не женился во второй раз;

несовершеннолетние дети военнослужащего;

совершеннолетние дети, получившие инвалидность до достижения 18 лет;

дети, если погибли оба родителя;.

Важно! Черное удостоверение предоставляет семьям погибших военных право на ряд льгот, в частности, жилищных, образовательных, транспортных, земельных и возможность бесплатного оздоровления в санаториях и лечебных учреждениях.

Как получить черное удостоверение?

Чтобы получить черное удостоверение, членам семьи военного нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Подать заявление можно лично или через законного представителя. Кроме него, необходимы следующие документы:

свидетельство о смерти военного;

документ, подтверждающий причины и обстоятельства смерти;

заключение военно-врачебной комиссии.

Можно также предоставить акт служебного расследования смерти военнослужащего, при наличии.

Стоит знать! Удостоверение должны оформить в течение 30 календарных дней после подачи документов. Однако его не выдают, если военный погиб в результате совершения правонарушения, из-за алкогольного или наркотического опьянения или умышленного причинения себе травм, приведших к смерти.