Кто может получить черное удостоверение?
Черное удостоверение выдается родным военнослужащего, который погиб или умер во время прохождения службы, независимо от того произошло ли это в боевых ситуациях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
Оформить черное удостоверение могут:
- родители погибшего;
- муж или жена военного, если он или она не женился во второй раз;
- несовершеннолетние дети военнослужащего;
- совершеннолетние дети, получившие инвалидность до достижения 18 лет;
- дети, если погибли оба родителя;.
Важно! Черное удостоверение предоставляет семьям погибших военных право на ряд льгот, в частности, жилищных, образовательных, транспортных, земельных и возможность бесплатного оздоровления в санаториях и лечебных учреждениях.
Как получить черное удостоверение?
Чтобы получить черное удостоверение, членам семьи военного нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Подать заявление можно лично или через законного представителя. Кроме него, необходимы следующие документы:
- свидетельство о смерти военного;
- документ, подтверждающий причины и обстоятельства смерти;
- заключение военно-врачебной комиссии.
Можно также предоставить акт служебного расследования смерти военнослужащего, при наличии.
Стоит знать! Удостоверение должны оформить в течение 30 календарных дней после подачи документов. Однако его не выдают, если военный погиб в результате совершения правонарушения, из-за алкогольного или наркотического опьянения или умышленного причинения себе травм, приведших к смерти.