Кто может получить черное удостоверение?

Черное удостоверение выдается родным военнослужащего, который погиб или умер во время прохождения службы, независимо от того произошло ли это в боевых ситуациях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Оформить черное удостоверение могут:

родители погибшего;

муж или жена военного, если он или она не женился во второй раз;

несовершеннолетние дети военнослужащего;

совершеннолетние дети, получившие инвалидность до достижения 18 лет;

дети, если погибли оба родителя;.

Важно! Черное удостоверение предоставляет семьям погибших военных право на ряд льгот, в частности, жилищных, образовательных, транспортных, земельных и возможность бесплатного оздоровления в санаториях и лечебных учреждениях.

Как получить черное удостоверение?

Чтобы получить черное удостоверение, членам семьи военного нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Подать заявление можно лично или через законного представителя. Кроме него, необходимы следующие документы:

свидетельство о смерти военного;

документ, подтверждающий причины и обстоятельства смерти;

заключение военно-врачебной комиссии.

Можно также предоставить акт служебного расследования смерти военнослужащего, при наличии.

Стоит знать! Удостоверение должны оформить в течение 30 календарных дней после подачи документов. Однако его не выдают, если военный погиб в результате совершения правонарушения, из-за алкогольного или наркотического опьянения или умышленного причинения себе травм, приведших к смерти.