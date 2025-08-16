Хто може отримати чорне посвідчення?

Чорне посвідчення видається рідним військовослужбовця, який загинув або помер під час проходження служби, незалежно від того чи сталося це в бойових ситуаціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

Оформити чорне посвідчення можуть:

батьки загиблого;

чоловік чи дружина військового, якщо він чи вона не одружився вдруге;

неповнолітні діти військовослужбовця;

повнолітні діти, що отримали інвалідність до досягнення 18 років;

діти, якщо загинули обоє батьків;.

Важливо! Чорне посвідчення надає родинам загиблих військових право на низку пільг, зокрема, житлових, освітніх, транспортних, земельних та можливість безоплатного оздоровлення в санаторіях і лікувальних закладах.

Як отримати чорне посвідчення?

Щоб отримати чорне посвідчення, членам сім'ї військового потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Подати заяву можна особисто або через законного представника. Окрім неї, необхідні такі документи:

свідоцтво про смерть військового;

документ, що підтверджує причини та обставини смерті;

висновок військово-лікарської комісії.

Можна також надати акт службового розслідування смерті військовослужбовця, за наявності.

Варто знати! Посвідчення мають оформити протягом 30 календарних днів після подання документів. Однак його не видають, якщо військовий загинув внаслідок вчинення правопорушення, через алкогольне чи наркотичне сп'яніння або навмисне заподіяння собі травм, що призвели до смерті.