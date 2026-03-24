В связи с боевыми действиями в Иране: одна из стран объявила чрезвычайное положение в энергетике

Филиппины объявили состояние чрезвычайной энергетической ситуации. Ситуация возникла на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который создает проблемы в поставках топлива в страну.

Почему Филиппины объявили состояние чрезвычайной ситуации?

Президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что подписал приказ для обеспечения энергетической безопасности на фоне серьезных нарушений глобальных цепей поставок, о чем пишет BBC.

Война США и Израиля с Ираном – а также фактическое закрытие Ормузского пролива, ключевого морского маршрута – вызвали потрясения на мировых энергетических рынках.

В частности это спровоцировало рост цен и дефицит топлива.

Филиппины сильно зависят от импорта топлива. Страна особенно уязвима к нарушениям производства и поставок.

В связи с текущим конфликтом на Ближнем Востоке и неотложной опасностью для доступности и стабильности энергоснабжения страны объявляется национальное состояние энергетической чрезвычайной ситуации,

– говорится в исполнительном приказе, которым поделились с медиа во вторник.

Маркос отметил, что этот шаг позволит правительству принимать "координированные меры" для решения проблем по нарушениям в экономике страны. Он добавил, что создан комитет для обеспечения упорядоченного перемещения, поставки, распределения и доступности топлива, пищевых продуктов, лекарств и других важных товаров.

Обратите внимание! Согласно приказу, это состояние чрезвычайной ситуации будет действовать в течение одного года.

Объявление произошло после призывов нескольких сенаторов, которые стремились, чтобы власти страны признали "чрезвычайный уровень" трудностей, с которыми сталкиваются филиппинские семьи из-за стремительного роста цен на нефть.

Ранее во вторник министр энергетики Шэрон Гарин сообщила, что в стране осталось около 45 дней запасов топлива. Гарин отметила журналистам, что страна "временно" будет больше полагаться на угольные электростанции для удовлетворения энергетических потребностей из-за роста стоимости сжиженного природного газа (СПГ).

Азия особенно пострадает от блокады Ормузского пролива. В прошлом году почти 90% всей нефти и газа, проходивших через этот водный путь, были предназначены для региона,

– говорится в материале.

Филиппины также приняли меры – таких как сокращение рабочей недели и предоставление субсидий на топливо – чтобы противодействовать последствиям роста цен. Об этом пишет Reuters.

Президент Филиппин в видеообращении в воскресенье сообщил, что правительство ведет переговоры с Индией, Китаем, Японией, Южной Кореей, Таиландом и Брунеем о возможных договоренностях по поставкам топлива.

Важно! В этом месяце страна впервые за пять лет планирует импортировать российскую нефть.

