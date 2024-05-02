Придется платить больше: почему важно передавать показания счетчика
Ежемесячно украинцам следует передавать показатели счетчиков. Если этого не сделать, то вместо фактически потребленной электроэнергии будет высчитан среднесуточный объем потребления.
Когда подавать показания счетчиков
Есть определенные сроки, в которые надо подавать показания счетчиков газа, воды и электроэнергии.
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Показания газового счетчика:
Потребителям необходимо подавать показания счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Есть несколько способов передачи показаний газового счетчика.
- Оператору ГРМ (облгаз);
- Через сайт или чат-бот облгаза;
- Позвонив в контакт-центр облгаза по телефону.
Показатели счетчика электроэнергии:
Показания счетчика электроэнергии следует подавать до 4 числа каждого месяца. Вы можете передать их следующими способами:
- Через личный кабинет на сайте ОСР;
- Позвонив в колл-центр ОСР;
- Используя чат-боты в таких мессенджерах как Viber, Telegram или Facebook Messenger;
- Другими методами, которые предлагает ОСР.
Показания счетчика воды:
Показатели воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа.
Вы можете передать данные показателей такими способами:
- В личном кабинете на сайте;
- С помощью Viber-бота;
- Звоня на номер контакт-центра: (044) 202-0202;
- Используя Telegram-бот в приложении;
- В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
- Записывая показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие тарифы в Украине
- Тариф на электроэнергию. До 2024 года стоимость электроэнергии будет оставаться на стабильном уровне 2,64 гривны за киловатт-час, хотя существует возможность увеличения цены до более 4 гривен за киловатт в недалеком будущем.
- Тариф на воду. Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод могут претерпеть изменения в будущем, а предложения по этим изменениям уже обсуждаются Национальной комиссией, которая регулирует энергетические и коммунальные услуги (НКРЭКУ). Некоторые предприятия, такие как "Львовводоканал", "Бориспольводоканал" и в Нововолынске, уже подняли стоимость абонплаты.
- Тариф на газ. Сейчас 98% украинцев пользуются газовыми услугами от "Нафтогаза", платя 7,96 гривны за кубометр. Тарифы у других поставщиков могут отличаться, и кроме стоимости самого газа, потребители также платят за его транспортировку.