Коли подавати показники лічильників
Є визначені терміни, у які треба подавати показники лічильників газу, води та електроенергії.
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Показники газового лічильника:
Споживачам необхідно подавати показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Є кілька способів передачі показників газового лічильника.
- Оператору ГРМ (облгаз);
- Через сайт або чат-бот облгазу;
- Зателефонувавши в контакт-центр облгазу.
Показники лічильника електроенергії:
Показники лічильника електроенергії слід подавати до 4 числа кожного місяця. Ви можете передати їх наступними способами:
- Через особистий кабінет на сайті оператора систем розподілу (ОСР);
- Зателефонувавши до кол-центру ОСР;
- Використовуючи чат-боти в таких месенджерах як Viber, Telegram чи Facebook Messenger;
- Іншими методами, які пропонує ОСР.
Показники лічильника води:
Показники води потрібно подавати щомісяця до 28 числа.
Ви можете передати дані показників такими способами:
- В особистому кабінеті на сайті;
- За допомогою Viber-бота;
- Телефонуючи на номер контакт-центру: (044) 202-0202;
- Використовуючи Telegram-бот у додатку;
- В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- Записуючи показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати в банківських установах.
Які тарифи в Україні
- Тариф на електроенергію. До 2024 року вартість електроенергії залишатиметься на стабільному рівні 2,64 гривні за кіловат-годину, хоча існує можливість збільшення ціни до понад 4 гривень за кіловат у недалекому майбутньому.
- Тариф на воду. Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення можуть зазнати змін у майбутньому, а пропозиції щодо цих змін вже обговорюються Національною комісією, яка регулює енергетичні та комунальні послуги (НКРЕКП). Деякі підприємства, такі як "Львівводоканал", "Бориспільводоканал" та у Нововолинську, вже підняли вартість абонплати.
- Тариф на газ. Наразі 98% українців користуються газовими послугами від "Нафтогазу", платячи 7,96 гривні за кубометр. Тарифи в інших постачальників можуть відрізнятися, і крім вартості самого газу, споживачі також сплачують за його транспортування.