Коли подавати показники лічильників

Є визначені терміни, у які треба подавати показники лічильників газу, води та електроенергії.

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Показники газового лічильника:

Споживачам необхідно подавати показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця. Є кілька способів передачі показників газового лічильника.

Оператору ГРМ (облгаз);

Через сайт або чат-бот облгазу;

Зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Показники лічильника електроенергії:

Показники лічильника електроенергії слід подавати до 4 числа кожного місяця. Ви можете передати їх наступними способами:

Через особистий кабінет на сайті оператора систем розподілу (ОСР);

Зателефонувавши до кол-центру ОСР;

Використовуючи чат-боти в таких месенджерах як Viber, Telegram чи Facebook Messenger;

Іншими методами, які пропонує ОСР.

Показники лічильника води:

Показники води потрібно подавати щомісяця до 28 числа.

Ви можете передати дані показників такими способами:

В особистому кабінеті на сайті;

За допомогою Viber-бота;

Телефонуючи на номер контакт-центру: (044) 202-0202;

Використовуючи Telegram-бот у додатку;

В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

Записуючи показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати в банківських установах.

Які тарифи в Україні

Тариф на електроенергію. До 2024 року вартість електроенергії залишатиметься на стабільному рівні 2,64 гривні за кіловат-годину, хоча існує можливість збільшення ціни до понад 4 гривень за кіловат у недалекому майбутньому.

Тариф на воду. Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення можуть зазнати змін у майбутньому, а пропозиції щодо цих змін вже обговорюються Національною комісією, яка регулює енергетичні та комунальні послуги (НКРЕКП). Деякі підприємства, такі як "Львівводоканал", "Бориспільводоканал" та у Нововолинську, вже підняли вартість абонплати.