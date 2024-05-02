Когда подавать показания счетчиков
Есть определенные сроки, в которые надо подавать показания счетчиков газа, воды и электроэнергии.
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Показания газового счетчика:
Потребителям необходимо подавать показания счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Есть несколько способов передачи показаний газового счетчика.
- Оператору ГРМ (облгаз);
- Через сайт или чат-бот облгаза;
- Позвонив в контакт-центр облгаза по телефону.
Показатели счетчика электроэнергии:
Показания счетчика электроэнергии следует подавать до 4 числа каждого месяца. Вы можете передать их следующими способами:
- Через личный кабинет на сайте ОСР;
- Позвонив в колл-центр ОСР;
- Используя чат-боты в таких мессенджерах как Viber, Telegram или Facebook Messenger;
- Другими методами, которые предлагает ОСР.
Показания счетчика воды:
Показатели воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа.
Вы можете передать данные показателей такими способами:
- В личном кабинете на сайте;
- С помощью Viber-бота;
- Звоня на номер контакт-центра: (044) 202-0202;
- Используя Telegram-бот в приложении;
- В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
- Записывая показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие тарифы в Украине
- Тариф на электроэнергию. До 2024 года стоимость электроэнергии будет оставаться на стабильном уровне 2,64 гривны за киловатт-час, хотя существует возможность увеличения цены до более 4 гривен за киловатт в недалеком будущем.
- Тариф на воду. Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод могут претерпеть изменения в будущем, а предложения по этим изменениям уже обсуждаются Национальной комиссией, которая регулирует энергетические и коммунальные услуги (НКРЭКУ). Некоторые предприятия, такие как "Львовводоканал", "Бориспольводоканал" и в Нововолынске, уже подняли стоимость абонплаты.
- Тариф на газ. Сейчас 98% украинцев пользуются газовыми услугами от "Нафтогаза", платя 7,96 гривны за кубометр. Тарифы у других поставщиков могут отличаться, и кроме стоимости самого газа, потребители также платят за его транспортировку.