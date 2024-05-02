Когда подавать показания счетчиков

Есть определенные сроки, в которые надо подавать показания счетчиков газа, воды и электроэнергии.

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Показания газового счетчика:

Потребителям необходимо подавать показания счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Есть несколько способов передачи показаний газового счетчика.

Оператору ГРМ (облгаз);

Через сайт или чат-бот облгаза;

Позвонив в контакт-центр облгаза по телефону.

Показатели счетчика электроэнергии:

Показания счетчика электроэнергии следует подавать до 4 числа каждого месяца. Вы можете передать их следующими способами:

Через личный кабинет на сайте ОСР;

Позвонив в колл-центр ОСР;

Используя чат-боты в таких мессенджерах как Viber, Telegram или Facebook Messenger;

Другими методами, которые предлагает ОСР.

Показания счетчика воды:

Показатели воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа.

Вы можете передать данные показателей такими способами:

В личном кабинете на сайте;

С помощью Viber-бота;

Звоня на номер контакт-центра: (044) 202-0202;

Используя Telegram-бот в приложении;

В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);

Записывая показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие тарифы в Украине

Тариф на электроэнергию. До 2024 года стоимость электроэнергии будет оставаться на стабильном уровне 2,64 гривны за киловатт-час, хотя существует возможность увеличения цены до более 4 гривен за киловатт в недалеком будущем.

Тариф на воду. Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод могут претерпеть изменения в будущем, а предложения по этим изменениям уже обсуждаются Национальной комиссией, которая регулирует энергетические и коммунальные услуги (НКРЭКУ). Некоторые предприятия, такие как "Львовводоканал", "Бориспольводоканал" и в Нововолынске, уже подняли стоимость абонплаты.