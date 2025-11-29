Переплачивать таки придется: украинцы получат новые платежки с доплатами

В декабре некоторые украинцы могут заметить в своих платежках за холодную воду и канализацию дополнительные суммы. Эти "сюрпризы" коснутся не всех, однако чтобы их избежать, стоит учитывать только один аспект.

Из-за чего приходят переплаты за коммуналку?

У "Киевводоканале" объясняют, что дополнительные суммы в платежках за холодную воду и канализацию в декабре получат те, кто не передает показания счетчиков вовремя, передает 24 Канал.

То есть при начислении по средним показателям люди часто платят больше, чем фактически использовали. Особенно это касается тех, кто экономит воду, но не обновляет своевременно данные.

Когда нужно подавать показания счетчика для экономии?

Как напоминают "Киевводоканале", во избежание лишних расходов, показания счетчика нужно подавать до 30 – 31 числа месяца. Дело в том, что с 1 по 9 число показатели счетчиков не принимаются, поскольку учетные базы водоканала закрыты.

Обратите внимание! В этот период происходит обработка данных за предыдущий месяц и формирование начислений. Если же в счете появился "средний расчет", стоит сразу внести актуальные показатели, чтобы платить только за реально потребленную воду.

Что стоит знать о тарифах на воду?