Все будет зависеть от помощи: что ждет курс доллара в феврале

В предпоследнюю неделю января официальный курс показывал тенденцию на спад, это стало заметно и на наличном рынке. В то же время в феврале ситуация может кардинально измениться, если не будет решен вопрос о получении финансовой помощи из-за рубежа.

Курс доллара в феврале

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Ярослав Жалило объяснил, что разница между наличным и безналичным курсами может как увеличиваться, так и уменьшаться. Например, увеличивается разница, как правило, когда возникают определенные мотивы для покупки валюты.

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Жалило рассказал, что такое может случиться скорее всего в конце года, когда у людей появляются деньги.

Ярослав Жалило Президент Центра антикризисных исследований Я думаю, что в феврале большое влияние будет иметь на курс реальный процесс разблокирования получения Украиной международной финансовой помощи и фактические поступления. Если этот процесс будет задерживаться, или по крайней мере будут сигналы об этом, то это будет ухудшение ожиданий.

Эксперт говорит, что в таком случае может быть девальвация курса и усиление давления на рынке валют. Поэтому придется закрывать дефицит, а это, свою очередь, может провести к ослаблению гривны.

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Ярослав Жалило предполагает, что все-таки ситуация с помощью решится. Если она будет поступать как надо, то соответствующие решения будут приняты.

По мнению Жалило, гривна в будущем останется стабильной и, возможно, даже укрепится.

Постепенно будут поступать средства экспортеров, которым надо будет платить налоги, это традиционный такой процесс за прошлый год. Плюс, в страну будет оживление экспорта, который немножко у нас просел, в результате блокирования пунктов пропуска,

– говорит Жалило.

Кроме того, не забывайте еще и о сезонном улучшении ситуации на рынке зерновых. Повышение цен может способствовать большему поступлению экспорта. А такой ряд факторов может работать на укрепление гривны.

Доллар на наличном рынке

Курс в банках

По состоянию на утро 25 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны, а продажа – 38,20 гривны.

Курс в обменниках

Покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны, а продажа – 38,40 гривны.

Курс на черном рынке

Покупка доллара в среднем на уровне 38,18 гривны, а продажа – 38,30 гривны.