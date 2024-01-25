Все залежатиме від допомоги: що чекає на курс долара у лютому

В передостанній тиждень січня офіційний курс показував тенденцію на спад, це стало помітно й на готівковому ринку. Водночас у лютому ситуація може кардинально змінитися, якщо не буде вирішене питання щодо отримання фінансової допомоги із-за кордону.

Курс долара у лютому

Під час розмови з 24 Каналом експерт Ярослав Жаліло пояснив, що різниця між готівковим та безготівковим курсами може як збільшуватися, так і зменшуватися. Наприклад, збільшується різниця, як правило, коли виникають певні мотиви для купівлі валюти.

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Жаліло розповів, що таке може трапитися найімовірніше наприкінці року, коли у людей з'являються гроші.

Ярослав Жаліло Президент Центру антикризових досліджень Я думаю, що в лютому великий вплив матиме на курс реальний процес розблокування отримання Україною міжнародної фінансової допомоги й фактичні надходження. Якщо цей процес затримуватиметься, або принаймні будуть сигнали щодо цього, то це буде погіршення очікувань.

Експерт каже, що у такому випадку може бути девальвація курсу та посилення тиску на ринку валют. Відтак доведеться закривати дефіцит, а це, своєю чергою, може провести до послаблення гривні.

Допомога Заходу: як це вплине на валюту

Ярослав Жаліло припускає, що все-таки ситуація з допомогою вирішиться. Якщо вона надходитиме як треба, то відповідні рішення будуть прийняті.

На думку Жаліло, гривня в майбутньому залишиться стабільною і, можливо, навіть зміцниться.

Поступово надходитимуть кошти експортерів, яким треба буде сплачувати податки, це традиційний такий процес за минулий рік. Плюс, в країну буде пожвавлення експорту, який трошки у нас просів, внаслідок блокування пунктів пропуску,

– каже Жаліло.

Крім того, не забуваймо ще й про сезонне поліпшення ситуації на ринку зернових. Підвищення цін може сприяти більшому надходженню експорту. А така низка чинників може працювати на зміцнення гривні.

Долар на готівковому ринку

Курс у банках

Станом на ранок 25 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні, а продаж – 38,20 гривні.

Курс в обмінниках

Купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні, а продаж – 38,40 гривні.

Курс на чорному ринку

Купівля долара в середньому на рівні 38,18 гривні, а продаж – 38,30 гривні.