Курс доллара в феврале
Во время разговора с 24 Каналом эксперт Ярослав Жалило объяснил, что разница между наличным и безналичным курсами может как увеличиваться, так и уменьшаться. Например, увеличивается разница, как правило, когда возникают определенные мотивы для покупки валюты.
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Жалило рассказал, что такое может случиться скорее всего в конце года, когда у людей появляются деньги.
Я думаю, что в феврале большое влияние будет иметь на курс реальный процесс разблокирования получения Украиной международной финансовой помощи и фактические поступления. Если этот процесс будет задерживаться, или по крайней мере будут сигналы об этом, то это будет ухудшение ожиданий.
Эксперт говорит, что в таком случае может быть девальвация курса и усиление давления на рынке валют. Поэтому придется закрывать дефицит, а это, свою очередь, может провести к ослаблению гривны.
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Ярослав Жалило предполагает, что все-таки ситуация с помощью решится. Если она будет поступать как надо, то соответствующие решения будут приняты.
Постепенно будут поступать средства экспортеров, которым надо будет платить налоги, это традиционный такой процесс за прошлый год. Плюс, в страну будет оживление экспорта, который немножко у нас просел, в результате блокирования пунктов пропуска,
– говорит Жалило.
Кроме того, не забывайте еще и о сезонном улучшении ситуации на рынке зерновых. Повышение цен может способствовать большему поступлению экспорта. А такой ряд факторов может работать на укрепление гривны.
Доллар на наличном рынке
- Курс в банках
По состоянию на утро 25 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны, а продажа – 38,20 гривны.
- Курс в обменниках
Покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны, а продажа – 38,40 гривны.
- Курс на черном рынке
Покупка доллара в среднем на уровне 38,18 гривны, а продажа – 38,30 гривны.