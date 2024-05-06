В одних регионах спрос более устойчивый, в других наоборот: рынок недвижимости в мае

Среди майских перспектив на рынке недвижимости ожидается неоднородность, ведь пока в западных регионах спрос устойчив, в столице, например, спрос снижается. Поддержать рынок, вероятно, сможет программа "еВосстановление".

Какие изменения могут произойти на рынке недвижимости в мае

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Юрий Пита, тренд на неоднородность по регионам останется на рынке недвижимости и в мае.

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Пита добавляет, что ситуации по недвижимости разные:

В западных регионах Украины спрос более устойчивый, цены с начала года практически не изменились,

А в Киеве появляется больше предложений и спрос снижается. В то же время цены пока остаются на уровне конца прошлого года.

Юрий Пита CEO Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сейчас начали появляться покупатели по программе " еВосстановление". И есть вероятность, что это может поддержать рынок.

Эксперт подытоживает, что тенденции апреля перейдут в май. То есть спрос будет неактивный, а это может привести к снижению цен на недвижимость.

Какие цены на жилье в столице

Юрий Пита рассказывает, что по состоянию на сейчас по Киеву пользуются спросом квартиры в сегменте экономкласс. Их стоимость составляет до 70 тысяч долларов.

В то же время эксперт отмечает, что ситуацию на рынке пока трудно прогнозировать, ведь важным фактором станет ситуация на фронте в летний период.

Впрочем, для увеличения цен в мае причин и оснований нет – возможно покупатель взял паузу для покупки позже,

– отмечает исполнительный директор АСНУ.

Самые высокие средние цены на первичном рынке недвижимости в Украине за апрель – во Львове и Киеве. Стоимость за квадратный метр колеблется почти в пределах 50 тысяч гривен. Наименьшая цена в Одессе – 37,8 тысячи гривен за квадрат.