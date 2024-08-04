Тенденции валютного рынка: чего ожидать на следующей неделе

На следующей неделе на валютном рынке не предвидится значительных изменений. Текущую стабильность рынка можно объяснить временным введением новых валютных коридоров.

Что будет с курсом валют на следующей неделе

В комментарии для 24 Канала Тарас Лесовой рассказал, что с 5 по 11 августа ситуация на валютном рынке будет дублировать события предыдущей недели. С одной стороны, диапазон колебаний останется на новых, повышенных уровнях – 40,7 – 41,7 гривны за доллар.

Читайте также: Гривна побеждает: какие депозиты сейчас самые выгодные для вложений

С другой стороны, регулятор может продолжать своевременно принимать меры для сдерживания или утоления спроса. Он пояснил, что стабилизационные меры, которые принимает НБУ, соответствуют принципам режима "управляемой гибкости".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно пока рано говорить о том, как долго продлится период относительного / временного затишья на валютном рынке. Однако очевидно мы находимся на промежуточном этапе, а дальнейшие валютные изменения могут произойти, как мы и прогнозировали, ближе к осени.

На валютном рынке будут сохраняться чередования трендов – от восходящих к нисходящим и наоборот.

Таким образом, на валютном рынке следует ожидать таких показателей:

Коридоры валютных колебаний:

40,7 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро (на межбанке) и 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

Текущие (ежедневные) курсовые колебания:

межбанк - до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты - до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк - до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты - до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Разница курсов покупки:

комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи:

комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.