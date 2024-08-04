Тенденции валютного рынка: чего ожидать на следующей неделе
На следующей неделе на валютном рынке не предвидится значительных изменений. Текущую стабильность рынка можно объяснить временным введением новых валютных коридоров.
Что будет с курсом валют на следующей неделе
В комментарии для 24 Канала Тарас Лесовой рассказал, что с 5 по 11 августа ситуация на валютном рынке будет дублировать события предыдущей недели. С одной стороны, диапазон колебаний останется на новых, повышенных уровнях – 40,7 – 41,7 гривны за доллар.
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С другой стороны, регулятор может продолжать своевременно принимать меры для сдерживания или утоления спроса. Он пояснил, что стабилизационные меры, которые принимает НБУ, соответствуют принципам режима "управляемой гибкости".
Конечно пока рано говорить о том, как долго продлится период относительного / временного затишья на валютном рынке. Однако очевидно мы находимся на промежуточном этапе, а дальнейшие валютные изменения могут произойти, как мы и прогнозировали, ближе к осени.
Таким образом, на валютном рынке следует ожидать таких показателей:
- Коридоры валютных колебаний:
40,7 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро (на межбанке) и 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания:
межбанк - до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты - до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи:
межбанк - до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты - до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки:
комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи:
комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.