Секреты кибербезопасности: обезопасьте свои криптовалютные активы с WhiteBIT

Мы все слышали о распространяющихся кибератаках, которые становятся более опасными. Это задает вопрос кибербезопасности на новый уровень. Поговорим о том, как каждый из нас может сделать свои криптовалютные активы более надежными.

Следовательно, статистика за последние месяцы свидетельствует о том, что криптоиндустрия потеряла целых 889 миллионов долларов из-за киберинцидентов.

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Если говорить о надежных криптобиржах, то для WhiteBIT кибербезопасность – один из приоритетов работы.

WhiteBIT входит в тройку самых безопасных криптобирж в мире в соответствии с аудитами компании по кибербезопасности Hacken и рейтингом от CER.live, где WhiteBIT был присужден самый высокий уровень ААА.

Кроме того, 96% цифровых активов WhiteBIT хранятся в холодных кошельках, недоступных для преступников в сети.

Безопасность начинается с вас

Впрочем, не все зависит только от биржи. Основную роль играет каждый пользователь, который из-за недостаточных знаний в области кибербезопасности может стать легкой добычей для мошенников. Поэтому эксперты WhiteBIT подготовили несколько советов по использованию криптовалютной биржи.

Правило №1: Проверяйте на фишинг

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, использующий поддельные сайты для получения конфиденциальных данных. Преступники маскируются под оригинальные сайты, и если вы вводите на них свои данные, они могут получить доступ к вашему аккаунту. Потому обязательно проверяйте официальные каналы связи с биржей.

На платформе WhiteBIT есть сервис, с помощью которого можно проверить официальные каналы WhiteBIT. Также, биржа позволяет пользователям настраивать антифишинговые коды, помогающие убедиться в подлинности электронных писем.

Правило №2: Будьте осторожны с телефонными звонками

Если вы получаете звонок из незнакомого номера, особенно если вас просят предоставить личную информацию или отправить деньги, будьте осторожны.

Ни одна криптобиржа не использует мобильную связь для привлечения новых клиентов или продаж своих услуг.

На WhiteBIT, например, есть поддержка через колл-центр, но ни один работник никогда не попросит вас предоставить личные данные, такие как пароль от аккаунта.

Правило №3: Проверьте адрес перед отправкой средств

Пересылка активов на неправильный адрес может привести к потере средств. Поэтому всегда внимательно проверяйте адрес получателя, чтобы не стать жертвой атаки на смену адреса. Это легко сделать, просто соблюдая несколько правил:

Проверьте адрес дважды перед подтверждением транзакции.

Внимательно прочтите каждый символ адреса.

Не копируйте адреса с истории транзакций.

Отправьте тестовую транзакцию на небольшую сумму, чтобы убедиться, что адрес правильный.

Также, если вы не уверены в том, был ли адрес привлечен в мошенничестве и нелегальных сервисах, необходимо провести Anti-Money Laundering (AML) проверку. Пользователи биржи, прошедшие идентификацию личности, могут самостоятельно проверить адрес, с которым планируют взаимодействовать. А владельцы WhiteBIT Coin (WBT) могут делать это бесплатно!

Дополнительные советы для кибербезопасности

Будьте осторожны с личной информацией. Никогда не предоставляйте личную или финансовую информацию по телефону, если вы не уверены в легитимности звонка. Это касается номеров социального страхования, данных банковских карт, паролей и другой конфиденциальной информации.

Звонки из неизвестных номеров, письма и сообщения в мессенджерах – это потенциальная опасность. Если вы получаете звонок от незнакомого номера, особенно если вас просят предоставить информацию или отправить деньги, будьте настороже. Не стесняйтесь отклонять такие звонки. Также игнорируйте письма и сообщения, которые предлагают вам предоставить личную информацию. Отмечайте такие сообщения как спам.

Проверяйте, с кем вы говорите по телефону. Если вам звонит по телефону кто-то, кто представляется сотрудником банка, официальным представителем правительства или другой организации, всегда проверяйте его личность. Повесьте трубку и свяжитесь по официальному номеру этой организации, чтобы проверить, действительно ли вам звонили по телефону.

Также преступники могут посылать письма и сообщения под видом поддержки криптобиржи. Внимательно проверяйте контакты отправителя и не предоставляйте личную информацию.

Не загружайте программное обеспечение для удаленного доступа на компьютер, например AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop.

Сообщайте о мошенничестве. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом местным правоохранительным органам и оператору связи.

Учите себя и своих близких. Расскажите своим родственникам и близким о потенциальных схемах обмана и как их избегать. Это поможет им быть осмотрительными и обезопасит от возможных атак.

Если вы сомневаетесь в действиях, которые вы собираетесь совершить, или заметили какую-либо подозрительную активность с вами или с вашими близкими, обязательно обращайтесь на support@whitebit.com или в чате наших социальных сетей,

– призывают в WhiteBIT.

В криптобирже добавляют, что если вы уже стали жертвой мошенников, обязательно обратитесь в поддержку сервиса, которым пользуетесь, и сообщите правоохранительным органам