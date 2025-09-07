Ко Дню Независимости государство предусмотрело специальные выплаты. Впрочем, получили их не все украинцы.

Доначислят ли выплаты ко Дню Независимости?

У Пенсионном фонде Украины уверяют: начисления продолжаются, и все средства должны быть перечислены автоматически до 1 октября 2025 года, сообщает 24 Канал.

Если же деньги так и не поступят, необходимо подать заявление. В таком случае выплату гарантированно осуществят не позднее 1 ноября 2025 года.

Кто имеет право на помощь ко Дню Независимости Дополнительную выплату получат все, кто до 24 августа 2025 года получил статус ветерана войны или Защитника/Защитницы Украины. Для подтверждения необходимо иметь соответствующее удостоверение.

Как подать заявление на получение выплаты?

Если выплата не поступила автоматически, заявление можно подать следующим образом:

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ с использованием электронной подписи;

лично – в территориальном подразделении Пенсионного фонда;

по почте – отправив заполненный документ.

В заявлении необходимо указать паспортные данные, номер банковского счета (IBAN), идентификационный код, а также реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату.

Что еще известно о выплатах ко Дню Независимости в Украине: коротко о главном