До Дня Незалежності держава передбачила спеціальні виплати. Втім, отримали їх не всі українці.

Чи донарахують виплати до Дня Незалежності?

У Пенсійному фонді України запевняють: нарахування тривають, і всі кошти мають бути перераховані автоматично до 1 жовтня 2025 року, повідомляє 24 Канал.

Якщо ж гроші так і не надійдуть, необхідно подати заяву. У такому разі виплату гарантовано здійснять не пізніше 1 листопада 2025 року.

Хто має право на допомогу до Дня Незалежності Додаткову виплату отримають усі, хто до 24 серпня 2025 року набув статусу ветерана війни або Захисника/Захисниці України. Для підтвердження необхідно мати відповідне посвідчення.

Як подати заяву на отримання виплати?

Якщо виплата не надійшла автоматично, заяву можна подати наступним чином:

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ з використанням електронного підпису;

особисто – у територіальному підрозділі Пенсійного фонду;

поштою – надіславши заповнений документ.

У заяві необхідно зазначити паспортні дані, номер банківського рахунку (IBAN), ідентифікаційний код, а також реквізити посвідчення, що підтверджує право на виплату.

Що ще відомо про виплати до Дня Незалежності в Україні: коротко про головне