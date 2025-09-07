Укр Рус
7 вересня, 16:01
Виплати до Дня Незалежності надійшли не всім: чи варто чекати грошей українцям

Катерина Добровольська

До Дня Незалежності держава передбачила спеціальні виплати. Втім, отримали їх не всі українці.

Чи донарахують виплати до Дня Незалежності?

У Пенсійному фонді України запевняють: нарахування тривають, і всі кошти мають бути перераховані автоматично до 1 жовтня 2025 року, повідомляє 24 Канал.

Якщо ж гроші так і не надійдуть, необхідно подати заяву. У такому разі виплату гарантовано здійснять не пізніше 1 листопада 2025 року.

Хто має право на допомогу до Дня Незалежності

Додаткову виплату отримають усі, хто до 24 серпня 2025 року набув статусу ветерана війни або Захисника/Захисниці України. Для підтвердження необхідно мати відповідне посвідчення.

Як подати заяву на отримання виплати?

Якщо виплата не надійшла автоматично, заяву можна подати наступним чином:

  • онлайн – через портал електронних послуг ПФУ з використанням електронного підпису;
  • особисто – у територіальному підрозділі Пенсійного фонду;
  • поштою – надіславши заповнений документ.

У заяві необхідно зазначити паспортні дані, номер банківського рахунку (IBAN), ідентифікаційний код, а також реквізити посвідчення, що підтверджує право на виплату.

Що ще відомо про виплати до Дня Незалежності в Україні: коротко про головне

  • Український уряд здійснює спеціальні виплати до Дня Незалежності: їх розмір варіюється від 450 до 3 100 гривень залежно від категорії отримувачів.
  • Так, особи з інвалідністю внаслідок війни отримують щонайменше 2 700 гривень, а ті, хто має особливі заслуги перед державою – до 3 100 гривень.