Сейчас ситуация с экономикой в России худшая с начала полномасштабного вторжения. В России началась стагнация – темп роста экономики меньше единицы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он добавил, что гражданские отрасли демонстрируют значительный минус, резко растет дефицит бюджета, а источников для его покрытия почти не осталось.

Есть ли деньги у России на контрактников?

Вероятно, Китай мог бы предоставлять стабилизационные кредиты России, но такой информации сейчас нет. Экономическая ситуация в России чрезвычайно сложная. Он добавил, что враг может прибегнуть к большей эскалации и мобилизации.

В 2022 году они уже проводили первую мобилизацию, но из-за негативной реакции общества перешли на контрактников. Каждый год тратят примерно 3,5 триллиона рублей – около 40 миллиардов долларов,

– сказал Олег Пендзин.

Он пояснил, что контрактникам выплачивают 20-30 тысяч долларов в зависимости от региона. Сейчас таких денег у России нет.

Когда Кремль может объявить мобилизацию?

Он добавил, что российские экономисты считают: для поддержания давления на украинские войска и человеческого ресурса Кремль может объявить очередную частичную мобилизацию в конце сентября 2025 года. Уже разработаны электронные оповещения через телефоны.

Следует понимать – война будет продолжаться до тех пор, пока в России будет оставаться хотя бы одна копейка на войну,

– подытожил Олег Пендзин.

Экономист отметил, что дискуссии о мирных переговорах для России – лишь способ затянуть войну. Попадание России в Кабинет Министров и гражданские дома показывает, что она не заинтересована в мирном решении конфликта.

