Как "черная дыра" в бюджете России подталкивает Кремль к новой волне мобилизации
- Кремль может объявить новую волну частичной мобилизации в конце сентября 2025 года для поддержания давления на украинские войска из-за отсутствия средств на контрактников.
- Экономист Олег Пендзин отметил, что Россия может прибегнуть к эскалации конфликта, а мирные переговоры для нее лишь способ затянуть войну.
Сейчас ситуация с экономикой в России худшая с начала полномасштабного вторжения. В России началась стагнация – темп роста экономики меньше единицы.
Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он добавил, что гражданские отрасли демонстрируют значительный минус, резко растет дефицит бюджета, а источников для его покрытия почти не осталось.
Есть ли деньги у России на контрактников?
Вероятно, Китай мог бы предоставлять стабилизационные кредиты России, но такой информации сейчас нет. Экономическая ситуация в России чрезвычайно сложная. Он добавил, что враг может прибегнуть к большей эскалации и мобилизации.
В 2022 году они уже проводили первую мобилизацию, но из-за негативной реакции общества перешли на контрактников. Каждый год тратят примерно 3,5 триллиона рублей – около 40 миллиардов долларов,
– сказал Олег Пендзин.
Он пояснил, что контрактникам выплачивают 20-30 тысяч долларов в зависимости от региона. Сейчас таких денег у России нет.
Когда Кремль может объявить мобилизацию?
Он добавил, что российские экономисты считают: для поддержания давления на украинские войска и человеческого ресурса Кремль может объявить очередную частичную мобилизацию в конце сентября 2025 года. Уже разработаны электронные оповещения через телефоны.
Следует понимать – война будет продолжаться до тех пор, пока в России будет оставаться хотя бы одна копейка на войну,
– подытожил Олег Пендзин.
Экономист отметил, что дискуссии о мирных переговорах для России – лишь способ затянуть войну. Попадание России в Кабинет Министров и гражданские дома показывает, что она не заинтересована в мирном решении конфликта.
Мобилизация и проблемы российской армии в 2025 году
- В ГУР сообщили, что Россия ежемесячно набирает в армию минимум 35 000 солдат. В 2025 году Москва с помощью контрактов и больших выплат привлекла около 280 000 военнослужащих.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Кремль действительно может прибегнуть к мобилизации, несмотря на очевидные выгоды для Путина. Он также отметил, что антивоенных протестов в России в случае такого шага ожидать не стоит.
- Напомним, что первая волна мобилизации в России завершилась бегством сотен тысяч россиян за границу.