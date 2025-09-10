Як "чорна діра" в бюджеті Росії підштовхує Кремль до нової хвилі мобілізації
- Кремль може оголосити нову хвилю часткової мобілізації наприкінці вересня 2025 року для підтримки тиску на українські війська через відсутність коштів на контрактників.
- Економіст Олег Пендзин зазначив, що Росія може вдатися до ескалації конфлікту, а мирні перемовини для неї лише спосіб затягнути війну.
Нині ситуація з економікою в Росії найгірша від початку повномасштабного вторгнення. У Росії почалася стагнація – темп росту економіки менше одиниці.
Про це в ефірі 24 Каналу зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він додав, що цивільні галузі демонструють значний мінус, різко зростає дефіцит бюджету, а джерел для його покриття майже не залишилося.
Чи є гроші в Росії на контрактників?
Ймовірно, Китай міг би надавати стабілізаційні кредити Росії, але такої інформації нині немає. Економічна ситуація в Росії надзвичайно складна. Він додав, що ворог може вдатися до більшої ескалації та мобілізації.
У 2022 році вони вже проводили першу мобілізацію, але через негативну реакцію суспільства перейшли на контрактників. Кожного року витрачають приблизно 3,5 трильйона рублів – близько 40 мільярдів доларів,
– сказав Олег Пендзин.
Він пояснив, що контрактникам виплачують 20-30 тисяч доларів залежно від регіону. Зараз таких грошей у Росії немає.
Коли Кремль може оголосити мобілізацію?
Він додав, що російські економісти вважають: для підтримки тиску на українські війська та людського ресурсу Кремль може оголосити чергову часткову мобілізацію наприкінці вересня 2025 року. Вже розроблені електронні сповіщення через телефони.
Слід розуміти – війна триватиме доти, доки в Росії залишатиметься хоча б одна копійка на війну,
– підсумував Олег Пендзин.
Економіст зазначив, що дискусії про мирні перемовини для Росії – лише спосіб затягнути війну. Влучання Росії в Кабінет Міністрів і цивільні будинки показує, що вона не зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту.
Мобілізація та проблеми російської армії у 2025 році
- У ГУР повідомили, що Росія щомісяця набирає до армії мінімум 35 000 солдатів. У 2025 році Москва за допомогою контрактів і великих виплат залучила близько 280 000 військовослужбовців.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Кремль справді може вдатися до мобілізації, попри очевидні невигоди для Путіна. Він також зазначив, що антивоєнних протестів у Росії у разі такого кроку очікувати не варто.
- Нагадаємо, що перша хвиля мобілізації в Росії завершилася втечею сотень тисяч росіян за кордон.