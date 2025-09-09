Как украинские удары по российским НПЗ влияют на США?

В частности это важно именно тогда, когда пиковый летний сезон спроса подходит к концу, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Согласно подсчетам, украинские удары остановили работу предприятий, обеспечивающих по меньшей мере 17% мощностей по переработке нефти в России, или 1,1 миллиона баррелей в сутки. Среди других целей – Балтийский экспортный терминал Усть-Луга и нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Беларусь, Словакию и Венгрию.

Эти удары означают существенную эскалацию в трехлетнем конфликте: Киев теперь непосредственно нацеливается на крупнейший источник доходов Кремля, тогда как президент США Дональд Трамп пытается договориться о прекращении огня,

– объяснили в материале.

Напомним! Россия и Украина еще в марте согласились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру. Но Москва уже нарушила эту договоренность, нанеся ряд ударов по украинским энергетическим объектам в последние недели, в частности дроновых атак на электростанции на севере и юге страны.

В частности атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру уже существенно влияют на второго по величине экспортера сырой нефти в мире. Особенно страдает его нефтеперерабатывающая промышленность.

Снижение внутренних мощностей по переработке заставило Россию увеличить в августе экспорт сырой нефти из западных портов на 200 тысяч баррелей в сутки, или на 11%, ведь из-за меньшей переработки нефти большие объемы стали доступными для экспорта.

Интересно! Удары также вызвали дефицит бензина в отдельных регионах России, даже после того, как Москва 28 июля ввела запрет на экспорт бензина для производителей, чтобы предотвратить чрезмерное падение запасов во время пикового летнего спроса.

Нефтеперерабатывающие заводы в мире в этом году получают высокие прибыльные маржи благодаря устойчивому спросу на дизель, несмотря на беспокойство возможным замедлением мировой экономики из-за торговой войны США. Предложение также оставалось относительно стабильным: закрытие нескольких европейских заводов было компенсировано введением новых мощностей на Ближнем Востоке, в Мексике и Африке.

По данным LSEG, эталонные европейские маржи на дизель составляют 23,50 доллара за баррель, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году в это же время,

– уточнили в тексте.

Но снижение экспорта российского дизеля может создать дополнительное давление на глобальное предложение, еще больше повысив прибыльность нефтепереработки, особенно для заводов на побережье Мексиканского залива США, которые экспортируют большинство своей продукции.

Обратите внимание! Российский морской экспорт дизельного топлива в августе сократился до 744 тысяч баррелей в сутки с 828 тысяч в июле. Это немного ниже прошлогодних августовских объемов в 750 тысяч баррелей, однако удары Украины означают, что поставки, вероятно, будут оставаться сниженными.