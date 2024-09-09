Почему климатическое потепление может положительно повлиять на экономику Украины

Эксперты "кричат" об изменениях в климате, происходящих сейчас. Эти тенденции могут повлиять на определенные экономические отрасли.

Какая отрасль "выиграет" от потепления

В комментарии 24 Каналу экономист Борис Кушнирук объяснил, что климатическое потепление не будет иметь только негативные последствия. Наоборот, некоторые отрасли получат выгоду от этого.

Читайте также Прожиточный минимум в Украине: какой он для разных категорий населения

Кушнирук отмечает, что при климатических изменениях количество воды может уменьшиться. Именно поэтому система использования сельскохозяйственных земель должна претерпеть изменения.

Например, при использовании капельного орошения полив осуществляется гораздо эффективнее и с меньшим использованием ресурсов. Благодаря этому методу, вода точечно поступает под каждое растение.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра То есть, если мы начнем заниматься более специализированным земледелием, которое будет, скажем, сосредоточено на видах сельскохозяйственных, которые имеют более добавленную стоимость, то, возможно, это и будет плюсом для Украины.

Как повлияет потепление на энергетику

Кушнирук отмечает, что влияние потепления на энергетику будет ощущаться по-разному, в зависимости от времени года. К примеру, из-за теплой зимы, украинцы будут меньше использовать электроэнергию для отопления. Летом, ситуация будет обратная.

Бесспорно, в жару увеличивается количество использования электроэнергии. С годами потребность будет только увеличиваться,

– отмечает Кушнирук.

Обратите внимание! Экономист отмечает, что начинать подготовку к изменениям в энергетическом секторе, учитывая климатическую ситуацию, нужно уже сейчас.