Украинцы, особенно в период войны, нуждаются в достоверных цифрах – от статистики миграции или экономического роста до роста потребительских цен за годы независимости. И именно Государственная служба статистики собирает эти данные, которые становятся важными не только для бизнеса, но и для принятия решений Правительства и международных партнеров Украины.

Даже несмотря на оккупацию части территорий, военные риски и устаревшую техническую базу, Госстат сегодня работает над обновлением системы сбора и обнародования данных, развивает цифровизацию и готовится к ключевым вызовам восстановления Украины после победы в войне.

Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал при каких условиях состоится перепись населения в Украине, как проходит сбор статистических данных во время войны и, как изменилась зарплата и цены за годы независимости Украины.

Какова роль Госстата в стране и какие вызовы стоят перед органом во время войны?

Какую роль играет Госстат в формировании государственной политики и какой она будет в послевоенном восстановлении Украины?

Я на протяжении всей своей карьеры так или иначе был причастен к процессу выработки решений, поэтому сейчас являюсь сторонником того, что любые важные решения, особенно когда мы говорим о вопросах общегосударственного характера, должны базироваться на четких фактах.

Здесь нет места интуитивному принятию решений или идеологическим подходам. Для того чтобы максимально эффективно обеспечивать государственную политику в целом, нам необходимо опираться на данные. А статистика – это, собственно, попытка описать бурный мир, который нас окружает через четкие цифровые показатели.

Поэтому данные в целом лежат в основе государственной политики, а Госстат является институтом, который по своей идее, сути и миссии, должен предоставлять эти данные для субъектов государственной политики. И на самом деле не только для них.

Это также касается и принятия решений в бизнесе, начиная от крупных корпораций, заканчивая микро- и малым бизнесом, когда необходимо понимать динамику инфляции, других макропоказателей, которые также могут приниматься во внимание для того, чтобы устанавливать цены на собственную продукцию.

Кроме того, данные Госстата являются очень важными для евроинтеграции. Те показатели, которые мы предоставляем по измерению Украины в целом, включая данные демографической сферы, экономической сферы или природно-экологической сферы, они все служат определенными маркерами, которые характеризуют нашу страну для Европейского Союза. В первую очередь, это для понимания того, каким будет эффект для Европейского Союза, когда Украина станет его полноправным членом во всех описанных мною аспектах.

И, наверное, в конце стоит добавить, что данные – это не только инструмент планирования, не только инструмент выработки тех или иных решений, но инструмент отслеживания эффективности решений, то есть понимание того, насколько государственная политика достигла тех целей, которые она перед собой ставила.



Для эффективного обеспечения государственной политики нужно опираться на цифры / Фото – Госстат для 24 Канала

Например, Национальный банк устанавливает цели по инфляции и декларирует их: 5% – ±1% на среднесрочную перспективу. И именно благодаря нашим данным можно оценить, насколько политика НБУ была успешной.

Также изучал глубже проект плана действий Правительства, который был обнародован на сайте Кабинета министров Украины.

И в этом документе также довольно много показателей, которые можно и нужно измерять. Начиная от количества новых открытых детских садов, заканчивая объемом привлеченных иностранных инвестиций.

Понятно, что по некоторым из этих показателей будут работать другие государственные органы, которые играют роль в том, чтобы посчитать эти данные, но мы считаем, что именно Госстат может и должен быть тем единственным местом накопления всех характеристик, которые есть об Украине в целом.

Сбор статистических данных во время войны

Определенное количество территории Украины сейчас находится под оккупацией, а линия фронта меняется ежедневно. В период полномасштабной войны насколько достоверна статистика Госстата и как компенсируется невозможность сбора данных на оккупированных территориях?

Если не учитывать нынешнюю ситуацию, которая противоречит и нормам международного права, и в принципе любому человеческому пониманию о справедливости, мы подходим к расчету наших показателей исключительно с объективной точки зрения.

Это означает, что мы принимаем во внимание то, что необходимо понимать в Украине в целом для ведения своей государственной политики. Эти показатели касаются в большей степени именно подконтрольных территорий по двум причинам:

Во-первых , у нас очень ограниченные возможности относительно того, чтобы производить статистику по неподконтрольным Украине территориям. Это и вопрос безопасности, и вопрос надежности, и объективности тех данных, которые мы можем получать по нашим неподконтрольным территориям.

, у нас очень ограниченные возможности относительно того, чтобы производить статистику по неподконтрольным Украине территориям. Это и вопрос безопасности, и вопрос надежности, и объективности тех данных, которые мы можем получать по нашим неподконтрольным территориям. Во-вторых, эти данные могут искажать в целом данные по стране, которые необходимы для ведения государственной политики.

Начиная с 2014 года, когда был оккупирован Крым, мы производим статистику для той части территории Украины, которая находится под контролем украинской власти.

И фактически сейчас, когда линия фронта не является статичной, мы должны также учитывать, что часть наших показателей рассчитывается только на информации, которую мы получили по подконтрольной территории.

Кроме того, в этой ситуации сложный и сам процесс выработки статистики, поскольку для очень многих показателей нам необходимо иметь отчетность от респондентов, которые ее подают, в том числе тех, которые работают в зоне активных боевых действий или вероятных боевых действий.

То же касается опроса домохозяйств. В регионах, где продолжаются боевые действия или которые находятся под оккупацией, эти показатели не могут быть предоставлены или если даже и могут, то не будут отражать объективно ситуацию.

Если говорить о домохозяйствах, то это вообще сложная ситуация, поскольку понятно, что безопасность и наших респондентов, и наших интервьюеров является фактически краеугольным камнем статистических наблюдений. Под пулями писать статистику, к сожалению, очень сложно, если не невозможно. Также стоит вспомнить, что с 2022 года в Украине действовал закон, который позволял не подавать статистическую отчетность во время военного положения.

Недавно были внесены изменения в законодательство и сейчас продолжается переходный период – кампания сбора отчетов, которые мы не получили в 2022 году от начала полномасштабного вторжения.

И после того, как в начале октября этот период будет завершен, мы обеспечим контроль расчетов статистических показателей, тех, которые мы сможем объективно рассчитать, начиная с марта 2022 года.

Завершая ответ на этот вопрос, стоит сказать, что для нас ключевым является качество и надежность наших показателей, поэтому мы, собственно, и ищем этот баланс между объемом информации, который мы получаем для обработки, и качеством показателей, которые мы будем обнародовать.

Мне кажется, что мы сможем обеспечить надежное качество для показателей с 2022 года и обнародовать их в течение ближайших кварталов 2025 – 2026 годов.

Какие наибольшие трудности возникают в работе Госстата?

Самыми весомыми вызовами для нас являются те, которые связаны с полномасштабным вторжением, что влияет на нашу возможность производить статистику.

Кроме этого, мы имеем трудности определенного внутреннего характера. Это устаревшая материально-техническая база, потому что многие наши работники сейчас работают на уже довольно устаревшем аппаратном обеспечении. Так же программное обеспечение, которое используется нами, требует обновления.

Хорошая новость, что мы уже реализуем проект по внедрению новой системы статистического производства, который, собственно, призван оптимизировать наши процессы и обеспечить более гибкое и быстрое производство.

Весомым вызовом для нас является развитие институциональной способности. Также к вызовам входит еще и вопрос репутации Госстата, наших взаимоотношений и восприятия другими партнерами. И здесь мы также активно работаем над изменением коммуникаций и простоты доступности к нашим данным.

Обратите внимание! Уже этой осенью мы планируем презентовать новый портал Госстата. И для нас это возможность сблизиться с нашим пользователем и предоставить ему статистические данные в той форме, которая будет удобной.

Влияет ли власть на работу Госстата?

Есть ли в Госстате специальные механизмы, которые обеспечивают независимость от политического влияния?

Что касается политического влияния, то довольно часто воспринимается, что органы государственной статистики находятся или, вероятно, находятся в определенной зависимости либо под определенным давлением со стороны собственно политического руководства для того, чтобы каким-то образом корректировать данные.

Скажу, что лично я не чувствую никакого давления. И считаю его на самом деле неприемлемым. Потому что кого мы можем обманывать, публикуя искаженную информацию? Только самих себя.

Более того, я убежден, что все выиграют от максимально беспристрастного, объективного, профессионального и независимого Госстата, который будет производить максимально объективную статистическую информацию.

Я констатирую, что это видение разделяется и нашими партнерами, поэтому как такового политического влияния мы не испытываем.

Независимость Государственной службы статистики гарантирована законом об официальной статистике. И эта норма четко соблюдается.

Ключевые проекты и приоритеты на ближайшее время

Какие проекты цифровизации, кроме разработки нового портала, реализуются Госстатом? Что еще нужно улучшить?

Портал на самом деле является той витриной, на которой мы публикуем данные. И его роль нельзя переоценить. Очень важно быть близким и удобным.

Согласен относительно того, что старый сайт Госстата имеет определенные неудобства для доступной информации. Это не только мое мнение, это объективно подтверждается многими нашими клиентами. Мы слышим это и мы работаем над тем, чтобы его изменить.

Но, кроме того, что есть на витрине, стоит сказать, что есть и в середине. То есть то, каким образом обеспечиваются процессы статистического производства.

Я уже коротко сказал, что довольно много показателей, которые мы производим, полагаются на устаревшее программное обеспечение и неоптимальное построение процессов. И цифровая трансформация Госстата – это не новый проект, который я принес с собой, это проект, который уже длился начиная с 2022 года.

Где-то через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения мы начали обновление. И на сегодня первая фаза проекта уже закончена.

Поэтому, мы уже имеем развернутую систему статистического производства мирового класса. Это такая же система, которая используется Международным валютным фондом и некоторыми другими нашими иностранными коллегами.

Вместе с тем, сейчас мы работаем над тем, чтобы начать производить статистику в этой системе, ведь мало просто иметь инструмент. Его нужно запустить и заточить под наши потребности.

Уже в этом году мы начнем рассчитывать три первые статистические наблюдения в новой системе. Это на самом деле пока небольшой, но это первый шаг, который поможет нам начать процесс перевода на новую систему всего статистического производства. Этот процесс будет продолжаться и в следующем году. Я думаю, что он будет нарастать геометрической прогрессией.

Хочется надеяться, что около 90 наблюдений, которые у нас сейчас есть, мы сможем в течение следующего года постепенно перевести на новые рельсы для того, чтобы быть еще более быстрыми и гибкими.

Это важно по нескольким причинам:

Мы получаем возможность более быстро производить показатели, повысить их точность за счет большего количества источников данных, на которые мы будем опираться. Это магистральный наш проект, но вместе с тем мы работаем и над диджитализацией в определенных точечных сферах статистического производства.

В частности, мы работаем над тем, чтобы активнее использовать административные данные, которые мы получаем от других государственных органов. Это также очень важный вопрос для того, чтобы иметь возможность учитывать их в расчете статистических показателей.

Кроме того, мы экспериментируем с новыми источниками данных, начиная от данных мобильных операторов, заканчивая данными спутниковых снимков, в том числе с новыми инструментами их обработки, например инструменты искусственного интеллекта.

Какие ключевые проекты Госстата, по вашему мнению, стратегические и приоритетные на ближайшие 5 лет?

Прежде всего, это запуск нового портала, который мы планируем осенью этого года. Также мы планируем осенью этого года возобновить опрос домохозяйств, потому что этот пласт наблюдений пока не охвачен ничем, а нам, государству Украины, критически важно понимать информацию из этих источников.

В течение следующего года мы будем работать над тем, чтобы заполнить пробел, который у нас формировался с начала полномасштабного вторжения.

Также мы понимаем потребность и работаем активно над тем, чтобы осуществить официальную оценку численности населения Украины, в том числе в разрезе отдельных областей, районов и населенных пунктов. Дело в том, что эта информация является критически важной не только для государства, но и для местной власти и для бизнеса.

Мы работаем над развитием и переходом к большему количеству административных данных. Это поможет нам уменьшить отчетную нагрузку на респондентов и отказаться от отдельных форм государственных статистических наблюдений.

Также магистральный проект в рамках нашей работы по гармонизации методологии с Европейским Союзом планируем завершить до 2028 года. Конечно, что хотелось бы быстрее согласовать всю методологию с требованиями Европейского Союза для того, чтобы гарантировать сравнимость нашей статистики со статистикой ЕС.

Наконец, мы размышляем над тем, когда условия и обстоятельства позволят провести перепись населения, поскольку это неоценимый источник данных для всех сфер государственной политики.

Когда в Украине возможна перепись населения, почему она важна и как ее провести в период войны?

Когда в Украине была проведена последний раз полноценная перепись населения и есть ли сейчас ресурсы и возможности для новой, ведь с начала полномасштабного вторжения ее не проводили из-за оккупации части территории?

Первая и единственная перепись населения, которая проводилась в Украине, была более 20 лет назад – в 2001 году. По разным причинам, к сожалению, она не была проведена ни в конце нулевых, ни в начале 2020-х годов.

Планировалась перепись населения в 2023 году, но полномасштабное вторжение, собственно, внесло свои коррективы в эти планы.

Что касается возможности проведения следующей переписи, здесь есть довольно много факторов:

Начнем с закона, которым предусмотрено, что перепись населения не происходит в условиях военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Вместе с тем закон указывает на то, что Правительство должно принять соответствующее решение о проведении переписи минимум за 3 года до ее фактического начала. Сейчас такое решение не принято.

Если же опираться на европейские практики, то ЕС в этом плане работает десятилетними циклами, то есть у них переписи населения проводятся в конце или в начале соответствующей декады (плюс-минус 2 года).

Таким образом, следующий цикл должен состояться в 2030 году, а это означает, что начиная с 2028 года и до 2032 года европейские страны будут проводить переписи населения. И для того, чтобы обеспечить лучшую сопоставимость с данными ЕС, нам стоит также где-то в этом цикле планировать собственную перепись.

Однако главными аргументами по определению даты проведения остаются военное положение, которое продолжается сейчас, а также масштабное влияние, которое война имеет на социальную сферу, на демографию и на условия жизни.



Украина могла бы провести перепись населения в 2030 году, но война вносит коррективы / Фото – Госстат для 24 Канала

То есть даже когда военное положение закончится, мы понимаем, что должно пройти какое-то время для того, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть места своего проживания, вернулись домой, в частности из-за границы, и обустроились. И как минимум год или два надо ожидать полной стабилизации ситуации.

Если же мы проведем перепись условно через 2 месяца после окончания военного положения, она зафиксирует только ситуацию в точке, в моменте своего проведения, но вместе с тем все те масштабные процессы, которые будут происходить после нее, я имею в виду миграцию населения, изменение трудоустройства и так далее, они останутся вне фокуса нашего внимания.

Как правильно провести перепись населения?

Дело в том, что прошлая перепись проводилась благодаря большому количеству временно привлеченного персонала. Были наняты десятки тысяч людей, которые с бумажными анкетами обошли каждое домохозяйство и собрали сведения о нем.

Обработка всех бумажных бланков заняла немало времени и усилий, не говоря уже о человеческом факторе в этом процессе и сборе информации.

Сейчас мы стремимся к тому, чтобы при проведении следующей переписи мы могли учитывать все достижения технологического процесса и цифровизации нашей страны, который мы имеем за почти 25 лет, прошедших от первой переписи. Кроме того, мы хотим больше опираться на реестры населения, ведь такой опыт уже есть во многих европейских странах.

Благодаря комбинации новых подходов, которые должны быть должным образом подтверждены с нашими европейскими коллегами и научно обоснованы, а также из опыта проведения прошлых переписей, мы сможем провести максимально эффективно перепись, как с точки зрения ресурсов, которые будут необходимы на ее осуществление, так и с точки возможных сроков ее проведения.

Насколько важно для страны проводить перепись населения и ориентируются ли на это другие ведомства, например, Минсоцполитики? У нас же введена солидарная пенсия в стране, а соответственно демографический показатель имеет значение.

Проблема в том, что сейчас Государственная служба статистики приостановила публикацию этих показателей, но мы хотим изменить эту ситуацию как можно скорее.

Хочу добавить, что данные Госстата чрезвычайно важны для правительства. И здесь не только речь о социальной политике, но и о финансовом и экономическом блоке, центральные органы исполнительной власти и т.д., для которых определенные показатели представляют особый интерес.

Кроме демографических показателей, речь идет о показателях по внутреннему валовому продукту, по темпам развития экономики в целом, индекса потребительских цен, экспорта, импорта и тому подобное.

И наша статистика пользуется спросом, но мы бы хотели это развивать. То есть увеличивать предложение наших продуктов и учитывать пожелания от наших клиентов.

Как выросли пенсии и зарплаты в Украине с начала независимости до сегодняшнего дня?

Как менялся средний размер пенсии в Украине с 1991 года по 2025 год?

Замечу, что данные о пенсиях не являются продуктом Госстата. Но мы можем оперировать административными данными, которые получаем для нужд статистического производства.

За 34 года независимости Украины произошло немало событий. Начиная от того, что на момент обретения независимости у нас были другие деньги, потом происходили экономические процессы 90-х годов, гиперинфляция, мировые кризисы и т.д.

Если говорить сухими цифрами, то на начало 1992 года средняя пенсия в Украине составляла 539 рублей . В пересчете на доллары по курсу, который существовал на тот момент, это 2 доллара 60 центов.

. В пересчете на доллары по курсу, который существовал на тот момент, это 2 доллара 60 центов. Сейчас средняя пенсия на начало 2025 года составляет 5 789 гривен, или в пересчете на доллары 137 долларов 70 центов.

Однако стоит заметить, что здесь сложно говорить, что покупательная способность и рост благосостояния произошли в 50 раз. Дело в том, что и сам доллар не стоит на месте.

Инфляционные процессы в США приводят к тому, что доллар существенно удешевляется. Мы же привыкли думать, что американская валюта как некий эталон, который не обесценивается.

Какая была средняя зарплата в долларах на момент обретения независимости, и какая она сейчас?

В этом случае также трудно говорить о периоде с 1991 по 1994 годы. Тогда были очень разные темпы инфляции. Например, в 1993 году инфляция составляла 10 тысяч процентов, что означает, что зарплата в январе и зарплата в декабре могла отличаться даже не в десятки, а в сотни раз.

Но несмотря на это, в 1991 году средняя зарплата в Украине составляла 480 рублей. В пересчете на зарплату 1992 года, но в эквиваленте долларовом она составляла 31 доллар США.

Сейчас в первом квартале 2025 года заработная плата у нас составляет в эквиваленте 566 долларов США.

Видим, что здесь такая же история, как и с пенсиями. Если считать номинально, то заработная плата выросла в 18 раз за весь период. Но мы привыкли оперировать реальной заработной платой, которая учитывает не столько курсовое соотношение, сколько покупательную способность.

В соответствии с этим можно сказать, что средняя зарплата по своей покупательной способности в реальном измерении с 1992 года выросла чуть более, как в три раза.

Где в Украине самые высокие показатели зарплат по регионам?

С 2022 года эти данные не публиковались из-за отсутствия отчетности. Обновление статистической и финансовой отчетности с 5 июля этого года дает нам возможность восстановить их обнародование.

Мы планируем сделать это уже в конце августа. Это позволит снова видеть реальную картину уровня оплаты труда в разных регионах страны.

Исторически самые высокие показатели зарплат фиксировались в Киеве и Киевской области, а также в крупных областных центрах и промышленных регионах.

Надеюсь уже вскоре сможем проследить тренды этого года (информация о средней заработной плате была опубликована Госстатом 29 августа – 24 Канал).

Как в Госстате считают потребительские цены и как изменился борщовый набор за последние 3 года?

Данные Госстата и аналитических центров по оценке инфляции могут отличаться. Почему так?

Это хороший вопрос, который не является уникальным только для Украины. Насколько я помню, в прошлом году по этому поводу была большая дискуссия в научных кругах Канады, когда один ученый провел собственные исследования и, скажем так, поставил под сомнение данные, которые были опубликованы Канадским статистическим управлением.

Однако в этой ситуации есть вопрос в субъективности инфляции как таковой.

Почему наши данные отличаются? Данные Государственной службы статистики по индексу потребительских цен рассчитываются в соответствии с методологией, которая является научно обоснованной единой для Евростата. Более того, она проверена и подтверждена Евростатом и Международным валютным фондом.

Когда мы собираем данные о ценах, то, во-первых, это делается из всех регионов страны, в том числе из небольших населенных пунктов. Понятно, что в небольших населенных пунктах цены могут существенно отличаться от, например, киевских цен.

Вторая часть – это то, что мы собираем цены на определенные продукты так называемого потребительского набора, каждый из которых имеет свой вес, рассчитывая на который мы выходим к определенной обобщенной цифре. Очень часто этот вес не является равномерным, потому что мы оцениваем реальные объемы потребления тех или иных продуктов.

И если цены, например, на определенные потребительские продукты, скажем, на мясо, растут более очевидно, то вместе с тем, мы учитываем цены, например, еще и на коммунальные тарифы. А цены на электроэнергию или на газ могут не расти годами, потому что это административно регулируемые тарифы.



Данные Госстата и аналитических центров отличаются из-за различных методологий проведения расчетов / Фото – Госстат для 24 Канала

Зато альтернативные методики, о которых мы говорим, отличаются в этих двух ключевых параметрах.

То есть, во-первых, они не оперируют всем географическим охватом, а берут цены, например, из ближайшего супермаркета, вблизи которого проживает тот или иной исследователь.

Поэтому если вы идете в один конкретный магазин и выписываете только определенную группу товаров, то по определенным группам товаров ситуация может отличаться.

Во-вторых, в таком потребительском наборе не учитываются все элементы, которые учитываем мы, в частности те, которые меньше колеблются в цене в связи с определенными причинами, например административно регулируемые тарифы.

Получается, что если вы возьмете 3 – 5 ключевых продуктов, то по ним инфляция будет существенно отличаться. И так называемый борщовый набор или Индекс Биг-Мака – это замечательные показатели, подтверждающие этот тезис.

Дело в том, что они оперируют исключительно продуктами, которые являются понятными, небольшие объемом и доступны из одного источника. Но вместе с тем, вы не потребляете исключительно борщ или исключительно Биг-Мак. Вам для понимания инфляции надо также учитывать цены на бензин или стоимость аренды жилья.

Учитываются ли при сборе статистических данных цены на импортную продукцию в магазинах?

При расчетах мы обязательно учитываем еще и импортную продукцию, но в случаях, когда мы говорим о потребительских ценах. Таким образом, мы не делаем разницы между продукцией отечественного производства и зарубежной.

Кроме того, некоторые позиции в Украине могут не производиться вообще или производиться в крайне ограниченном количестве.

Однако в случаях отдельных статистических наблюдений важно учитывать лишь то, что произведено в стране.

Как изменился индекс борщового набора с начала полномасштабного вторжения?

Сразу хочу подчеркнуть ненаучность этого показателя. То есть это не является официальным статистическим показателем. Но несмотря на это мы понимаем интерес к нему, потому что он понятен с точки зрения того, что это характеризует цены на продукты, которые мы потребляем часто.

Таким образом, рост продуктов в этом наборе от 2022 года составил: