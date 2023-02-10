Пышный рассказал, какой фактор угрожает курсу гривны

Угрозу для курса национальной валюты создает переизбыток гривны на валютном рынке. Поэтому напечатанная ликвидность не должна перетечь в доллары.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, сейчас украинская экономика имеет избыток ликвидности из-за эмиссии в прошлом году, что создает опасность для гривны.

Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только НБУ за прошлый год опубликовал для бюджета 400 миллиардов гривен. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, угрожающий курсовой стабильности,

– сказал он.

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Поэтому необходимо контролировать эту гривневую массу, поощряя людей держать деньги в банковской системе. Для этого депозитные ставки должны стать более привлекательными. В этом заинтересован прежде всего НБУ.

Ибо если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: Да, зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли. Но когда делают предложение на уровне 20% — задумаетесь и оставите деньги в банке,

— считает глава Нацбанка.

Он добавляет, что этот месседж от регулятора должен услышать коммерческие банки, ведь решение этого вопроса повлияет на устойчивость национальной валюты.

Больше не будет такого, что банки получают значительные прибыли нерыночным способом и при этом не предлагают достаточно высокие ставки по депозитам. Национальный банк принимает достаточно жесткие меры для этого и имеет дополнительные рычаги воздействия. Мы хотим, чтобы банки осознали, что они также отвечают как за защиту средств населения и бизнеса, так и за сохранение доверия к национальной валюте.

- сказал Пышный.

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