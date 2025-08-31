Граждане с невысокими доходами могут присоединиться к пилотному проекту по предоставлению базовой соцпомощи. Стало известно, как будет рассчитываться сумма выплаты и какие документы необходимо подать.

Какой размер базовой помощи от государства?

Сумма помощи будет зависеть от количества членов семьи и уровня их доходов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Базовая величина для расчета составляет 4 500 гривен:

Она учитывается в полном объеме для первого члена домохозяйства, каждого несовершеннолетнего ребенка и лиц с инвалидностью I – II группы.

Для остальных членов семьи применяется коэффициент 70%, то есть по 3 150 гривен на человека.

Заметьте! Фактическая сумма выплаты определяется как разница между этим гарантированным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом. То есть, чем ниже доходы, тем выше будет базовая помощь.

Как подать документы на базовую соцпомощь?

Оформить базовую социальную помощь можно как онлайн, так и подав необходимые документы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места регистрации или фактического проживания заявителя.

При этом, необходимый пакет документов включает:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документы, подтверждающие состав домохозяйства;

декларацию о доходах и имуществе;

справку о доходах за последние 6 месяцев (если они не отражены в е-регистрах);

письменное объяснение относительно источников доходов, если отсутствуют подтверждающие справки.

