Базовая помощь от государства: сколько реально выплатят
- Сумма базовой помощи рассчитывается рассчитывается на основе 4 500 гривен для первого члена домохозяйства, с коэффициентом 70% для других взрослых членов, составляя 3 150 гривен на человека.
- Документы на базовую соцпомощь можно подать онлайн или в Пенсионный фонд Украины, независимо от места жительства, включая паспорт, идентификационный код, декларацию о доходах и другие подтверждающие документы.
Граждане с невысокими доходами могут присоединиться к пилотному проекту по предоставлению базовой соцпомощи. Стало известно, как будет рассчитываться сумма выплаты и какие документы необходимо подать.
Какой размер базовой помощи от государства?
Сумма помощи будет зависеть от количества членов семьи и уровня их доходов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Базовая величина для расчета составляет 4 500 гривен:
- Она учитывается в полном объеме для первого члена домохозяйства, каждого несовершеннолетнего ребенка и лиц с инвалидностью I – II группы.
- Для остальных членов семьи применяется коэффициент 70%, то есть по 3 150 гривен на человека.
Заметьте! Фактическая сумма выплаты определяется как разница между этим гарантированным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом. То есть, чем ниже доходы, тем выше будет базовая помощь.
Как подать документы на базовую соцпомощь?
Оформить базовую социальную помощь можно как онлайн, так и подав необходимые документы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места регистрации или фактического проживания заявителя.
При этом, необходимый пакет документов включает:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие состав домохозяйства;
- декларацию о доходах и имуществе;
- справку о доходах за последние 6 месяцев (если они не отражены в е-регистрах);
- письменное объяснение относительно источников доходов, если отсутствуют подтверждающие справки.
Что известно о соцвыплатах в Украине: коротко о главном
Украинцы, которые находятся в эвакуации, имеют право на материальную помощь, сумма которой определяется в зависимости от категории получателей.
В то же время с июня 2025 года часть внутренне перемещенных лиц рискует потерять ежемесячные государственные выплаты на проживание из-за введенных ограничений.