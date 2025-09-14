В Украине существуют различные формы государственной поддержки: от пенсионных выплат до социальной помощи. Однако не всегда пенсия оказывается наиболее выгодным вариантом.

Кому выгоднее получать соцпомощь в Украине?

Социальная помощь более выгодна тем, кто не имеет достаточного страхового стажа, работал неофициально или имеет небольшой трудовой взнос. Для таких украинцев эта выплата становится единственным способом получать регулярную финансовую поддержку, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В Пенсионном фонде объясняют, что в 2025 году пенсию по возрасту можно получить в 60 лет, но только при наличии достаточного страхового стажа, в частности:

в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа;

в 63 года от 22 до 32 лет;

в 65 лет от 15 до 22 лет.

Если стажа не хватает, размер выплаты обычно не превышает минимальной пенсии. В таком случае социальная помощь может быть выгоднее.

Кому назначается соцпомощь в Украине?

Социальная пенсия назначается тем, кто достиг 65 лет и не имеет необходимого стажа. Для ее оформления не учитывается заработная плата или уплаченные налоги.

Выплата рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2 361 гривна) и средним доходом семьи на одного человека, но не может превышать 3 028 гривен.

Что известно о пенсионных выплатах в Украине: коротко о главном