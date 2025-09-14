В Україні існують різні форми державної підтримки: від пенсійних виплат до соціальної допомоги. Проте не завжди пенсія виявляється найбільш вигідним варіантом.

Кому вигідніше отримувати соцдопомогу в Україні?

Соціальна допомога більш вигідна тим, хто не має достатнього страхового стажу, працював неофіційно або має невеликий трудовий внесок. Для таких українців ця виплата стає єдиним способом отримувати регулярну фінансову підтримку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

У Пенсійному фонді пояснюють, що у 2025 році пенсію за віком можна отримати у 60 років, але лише за наявності достатнього страхового стажу, зокрема:

у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки від 22 до 32 років;

у 65 років від 15 до 22 років.

Якщо стажу не вистачає, розмір виплати зазвичай не перевищує мінімальної пенсії. У такому разі соціальна допомога може бути вигіднішою.

Кому призначається соцдопомога в Україні?

Соціальна пенсія призначається тим, хто досяг 65 років і не має необхідного стажу. Для її оформлення не враховується заробітна плата чи сплачені податки.

Виплата розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 гривня) та середнім доходом сім’ї на одну особу, але не може перевищувати 3 028 гривень.

