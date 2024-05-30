Новый эксперимент Израиля: как шекель будут делать электронным

Шекель может стать цифровым. Центробанк Израиля готовится к реализации этого проекта.

Что известно о выпуске шекеля

О выпуске цифрового шекеля объявил Центробанк Израиля. Проект реализуется в сотрудничестве с Великобританией.

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Центробанки Великобритании и Израиля сделали совместный сервис – Rosalind. Главной целью этого проекта является создание прототипа прикладного программного интерфейса, который будет использован для реализации цифровой валюты центробанка (CBDC).

Как будет использоваться валюта

Израильское управление рынка капитала, страхования и сбережений (CMISD) предоставило компании Bits of Gold решение о проведении эксперимента по запуску в обращение стейблкоинов, которые были номинированы как шекели.

Цифровой шекель должен использоваться как официальное средство расчета. Заместитель председателя BOI Эндрю Абир уточнил, что разработкой этого нововведения будет заниматься конкретная организация, чтобы граждане знали, кто ответственен за это. Нужно понимать, что цифровой шекель станет важной частью финансовой системы страны.

Программа Центробанка Израиля имеет свои особенности. Управляющий партнер компании Masterkey Venture Capital Шаули Рейван рассказал, что для присоединения к новой сети, нужно подать специальную заявку. Предварительный доступ смогут получить не все.