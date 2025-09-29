Из-за атак украинских дронов на российские НПЗ в России ширится дефицит бензина. Все больше регионов страны и оккупированные украинские территории остаются без горючего.

Как растет дефицит топлива в России?

Из-за нехватки топлива местные власти даже вынуждены вводить ограничения на АЗС, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.

В частности, крупная сеть заправок в оккупированном Севастополе ограничила продажи бензина до 30 литров на одного человека.

Примерно половина АЗС на полуострове, по данным издания, вообще прекратили реализацию топлива.

В центральных регионах России также начали устанавливать лимиты на продажу горючего – до 10-20 литров на одного покупателя. То же самое касается Поволжья.

О перебоях с поставками бензина сообщали в Забайкальском крае, а в Хабаровском – тоже ограничивают продажи.

По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается по меньшей мере в 10 субъектах России, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях,

– отмечает издание.

Важно! Менее чем за 2 месяца количество заправочных станций, продающих бензин в России, уменьшилось на 360. По подсчетам представителей отрасли, производство бензина сократилось примерно на 10%.

Почему увеличивается дефицит бензина в России?

Нехватку бензина в России усугубили удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, а также проблемы с логистикой, из-за которых регионы с НПЗ остаются в выигрыше, в отличие от всех остальных.

В Крыму представители оккупационных властей заявили о сокращении поставок топлива на полуостров из-за уменьшения объемов производства на некоторых заводах и плохой погоды, которая якобы мешает работе Керченской переправы.

Поскольку все большее количество НПЗ простаивают, нуждаясь в ремонте, растет не только дефицит топлива, но и цены на него. По данным Службы внешней разведки, 17 сентября на Санкт-Петербургской бирже, цена на бензин марки АИ-92 достигла 73,2 тысячи рублей за тонну, установив исторический рекорд.

Топливный кризис в России: что известно?