Сможет ли Украина покрыть дефицит в 2025 году средствами от партнеров

В следующем году дефицит бюджета Украины увеличится. Ожидается, что покрываться он будет именно за счет макрофинансовой помощи. Однако на 2026 год прогнозируется сокращение макрофина, что будет стимулировать правительство закладывать основы активного экономического развития на последующие годы.

Какой дефицит бюджета на следующий год

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено, что дефицит бюджета будет покрыт за счет макрофинансовой помощи и внешних кредитов, передает 24 Канал со ссылкой на председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

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Известно, что объем внешних заимствований ожидается на уровне 1,65 триллиона гривен, а это более 38 миллиардов долларов.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Государственная смета на 2025 год в соотношении доходов и расходов очень похожа на базовый бюджет на текущий год, что был принят 9 ноября 2023 года.

Уровень доходов планируется в следующем году на уровне 2,33 триллиона гривен, в 2024 году – это 1,77 триллиона гривен,

планируется в следующем году на уровне 2,33 триллиона гривен, в 2024 году – это 1,77 триллиона гривен, Уровень расходов – 3,94 триллиона гривен, в 2024 году – 3,3 триллиона гривен.

Логика бюджета на следующий год почти тождественна нынешней. Как и с начала войны, правительство Украины будет полагаться на значительную внешнюю финансовую и кредитную помощь,

– говорит Мамедов.

Поэтому бюджетный дефицит в следующем году составит 1,61 триллиона гривен, а в этом году он планировался на уровне 1,53 триллиона гривен.

Напоминаем! По состоянию на 18 сентября было принято изменений в закон Украины о государственном бюджете на 2024 год, а именно по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны. Согласно документу доходы бюджета на 2024 год были увеличены до 1,9 триллиона гривен, а расходы выросли до 3,7 триллиона гривен, то есть текущий дефицит бюджета составил уже 1,8 триллиона гривен.

Чем Украина будет покрывать дефицит

В прошлом году в бюджете закладывались ожидания относительно того, что Украина получит более 41 миллиарда долларов, из которых львиная доля должна была бы пойти именно на покрытие расходов. Однако впоследствии этот объем был скорректирован до 39 миллиардов долларов.

Интересно! По последним данным, недавно Нацбанк улучшил ожидания от макрофина до 42 миллиардов долларов до конца года. Как минимум Украина может получить еще 6,4 миллиарда долларов безвозвратной помощи до конца 2024 года.

В следующем году заимствования запланированы на уровне в более 38 миллиардов долларов , но часть этих средств до сих пор не подтверждена западными партнерами.

, но часть этих средств до сих пор не подтверждена западными партнерами. Кроме того, она может учитывать определенную сумму из мощного кредита от стран G7 на 50 миллиардов долларов, в которой доля Евросоюза составляет 35 миллиардов евро, или более 37 миллиардов долларов.

В прошлом году, и в течение текущего, неоднократно отмечалось, что внешняя макрофинансовая помощь может существенно сократиться. Так, согласно данным НБУ, в 2026 году сокращение составит более 1,5 раза – до 25 миллиардов долларов в год. Именно поэтому для покрытия бюджетных расходов существенно возрастает потребность в своевременном получении кредита от G7, который, кстати, будет "гаситься" за счет замороженных активов страны-агрессора,

– резюмирует банкир.

Важно! По мнению Мамедова, перед правительством в 2025 году встанет задача, которая будет предусматривать полную реализацию уже запущенных программ льготного кредитования. Это должно стимулировать развитие бизнеса, в частности программы энергокредитования. Также, ожидается, что произойдет активизация в стратегических отраслях экономики, таких как АПК, ВПК, строительство, машиностроение и тому подобное.