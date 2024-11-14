Який дефіцит бюджету на наступний рік

У проєкті бюджету на 2025 рік передбачено, що дефіцит бюджету буде покрито коштом макрофінансової допомоги та зовнішніх кредитів, передає 24 Канал з посиланням на голову правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

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Відомо, що обсяг зовнішніх запозичень очікується на рівні 1,65 трильйона гривень, а це понад 38 мільярдів доларів.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Державний кошторис на 2025 рік у співвідношенні доходів та видатків є дуже подібним до базового бюджету на поточний рік, що був ухвалений 9 листопада 2023 року.

Рівень доходів планується наступного року на рівні 2,33 трильйона гривень, у 2024 році – це 1,77 трильйона гривень,

планується наступного року на рівні 2,33 трильйона гривень, у 2024 році – це 1,77 трильйона гривень, Рівень видатків – 3,94 трильйона гривень, у 2024 році – 3,3 трильйона гривень.

Логіка бюджету на наступний рік майже тотожна цьогорічній. Як і з початку війни, уряд України покладатиметься на значну зовнішню фінансову та кредитну допомогу,

– каже Мамедов.

Відтак бюджетний дефіцит наступного року складе 1,61 трильйона гривень, а в цьому році він планувався на рівні 1,53 трильйона гривень.

Нагадуємо! Станом на 18 вересня було прийнято змін до закону України про державний бюджет на 2024 рік, а саме щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Відповідно до документа доходи бюджету на 2024 рік були збільшені до 1,9 трильйона гривень, а видатки зросли до 3,7 трильйона гривень, тобто поточний дефіцит бюджету склав вже 1,8 трильйона гривень.

Чим Україна покриватиме дефіцит

Торік в бюджеті закладалися очікування щодо того, що Україна отримає понад 41 мільярд доларів, з яких левова частка мала б піти саме на покриття видатків. Однак згодом цей обсяг був скоригований до 39 мільярдів доларів.

Цікаво! За останніми даними, нещодавно Нацбанк покращив очікування від макрофіну до 42 мільярдів доларів до кінця року. Як мінімум України може отримати ще 6,4 мільярда доларів безповоротної допомоги до кінця 2024 року.

Наступного року запозичення заплановані на рівні у понад 38 мільярдів доларів , але частина цих коштів досі не підтверджена західними партнерами.

, але частина цих коштів досі не підтверджена західними партнерами. Крім того, вона може враховувати певну суму із потужного кредиту від країн G7 на 50 мільярдів доларів, в якій частка Євросоюзу складає 35 мільярдів євро, або ж понад 37 мільярдів доларів.

Минулого року, та й упродовж поточного, неодноразово зазначалося, що зовнішня макрофінансова допомога може суттєво скоротитися. Так, згідно з даними НБУ, у 2026 році скорочення складе понад 1,5 раза – до 25 мільярдів доларів на рік. Саме тому для покриття бюджетних видатків суттєво зростає потреба у своєчасному отриманні кредиту від G7, який, до речі, "гаситиметься" коштом заморожених активів країни-агресора,

– резюмує банкір.

Важливо! На думку Мамедова, перед урядом у 2025 році постане завдання, яке передбачатиме повну реалізацію вже запущених програм пільгового кредитування. Це повинно стимулювати розвиток бізнесу, зокрема програми енергокредитування. Також, очікується, що відбудеться активізація в стратегічних галузях економіки, таких як АПК, ВПК, будівництво, машинобудування тощо.