Правительство одобрило проект бюджета на 2026 год. В целом планируется, что размер расходов должен достичь 4,8 триллиона гривен. Для понимания, это на 415 миллиардов гривен больше чем в 2025.

Каким будет дефицит бюджета в 2026 году?

В бюджете на 2026 год правительство заложило дефицит в размере 18,4% ВВП. То есть, это минус 3,9 процентных пунктов до 2025, передает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Обратите внимание! Украина нуждается в 2 триллионах 79 миллиардов гривен внешнего финансирования.

Напомним, что дефицит бюджета, простыми словами, – это разница между расходами государства и его доходами за определенный период, обычно за год.

Каждый бюджет планируют с учетом дефицита. В условиях полномасштабной войны дефицит Украины только растет, ведь львиная доля, если не практически все расходы идут на войну. Также в дефицит включают расходы на обслуживание госдолга.

Министр финансов спрогнозировал размер дефицита

Министр финансов Украины накануне публикации первых цифр бюджета прогнозировал, что размер дефицита в 2026 году составит 16 миллиардов евро. Также чем дальше затягивается война, тем больше Украина нуждается в финансировании от партнеров.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году). Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться. Мне необходимо покрыть 16 миллиардов евро на следующий год.

Напомним, что дефицит бюджета обычно покрывают через:

привлечения займов (выпуск облигаций или кредитов);

внутреннее заимствование (например, от центрального банка);

увеличение налогов;

сокращения расходов.

В прошлом году Украина оценивала дефицит бюджета в 1,64 триллиона гривен, или в 19,4% ВВП.