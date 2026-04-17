Дефицит топлива уже близко: что может его остановить и когда бензин начнет дешеветь

Европа может столкнуться с топливным кризисом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которая уже влияет на поставки нефти и нефтепродуктов. Из-за рисков для ключевых логистических маршрутов и сокращения поставок рынок все больше реагирует не только ростом цен, но и потенциальным дефицитом топлива.

В то же время новости о возможном разблокировании Ормузского пролива уже частично охладили рынок: цены на нефть начали снижаться. Однако этот эффект не является мгновенным: удешевление топлива будет происходить с задержкой и зависеть от того, насколько будет длительным этот спад.

24 Канал узнал, может ли столкнуться Европа с дефицитом топлива, насколько нехватка топлива может повлиять на цены на топливо и как быстро рынок может восстановиться после разблокирования Ормуза.

Что происходит с рынком топлива сейчас?

Еще раньше Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что страны ЕС должны готовиться к возможным перебоям по поставкам энергоносителей, передает Reuters.

Ввиду сложившейся ситуации в конце марта этого года Европа начала рассматривать возможность восстановления мер противодействия энергетическому кризису, которые были применены еще в 2022 году, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, а поставки газа из страны были существенно сокращены.

Среди нынешних предложений по ситуации, которая была вызвана войной в Иране, является ограничение сетевых тарифов и налогов на электроэнергию.

Напоминаем! Европа фактически зависит от импортируемого топлива, а потому конфликт на Ближнем Востоке и изменение мировых цен на энергоносители существенно повлияли на нее. В то же время эта ситуация является наиболее уязвимой и для авиационного топлива.

Но эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала заявил, что на самом деле в рыночной экономике такого понятия, как дефицит, не бывает. Это бывает только в случае масштабных аварий, стихийного бедствия и тому подобное.

Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Дело в том, что когда происходит какое-то уменьшение ресурса, то цены растут. А значит, уменьшается и само потребление. Таким образом, никакого дефицита по дизтоплива или бензина в ЕС нет. А отображается он условно в росте цены.

Похожее мнение высказывает и энергетический эксперт Сергей Куюн для 24 Канала. Он объясняет, что сейчас говорить о дефиците топлива и росте цены не очень целесообразно, потому что на самом деле стоимость упала.

Если сначала нефть стоила ориентировочно 100 долларов за баррель, то сейчас это уже 92 доллара за баррель, что соответственно влияет и на стоимость топлива.

Несмотря на это, для нас нефть не очень репрезентативна, потому что мы ее не покупаем, говорит Куюн. Здесь стоит больше обращать внимание на стоимость нефтепродуктов, например дизель.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 Если биржевая цена на дизтопливо на пике была условно 1500 долларов за тонну, то сейчас можно условно говорить, что она уже ориентировочно 1000 долларов. То есть рынок пошел вниз, и достаточно серьезно.

Кроме того, уже неделю как закупочные цены на внутреннем рынке, то есть украинском, стали ниже розничных ориентировочно на 7 – 8 гривен на литре. Хотя до этого весь месяц они были выше розничных.

То есть это показатель того, что, во-первых, цена была высокая и она была впереди розничных цен. А сейчас рынок насытился, горючего есть немало, а значит, цена начала снижаться.

Насколько упала стоимость топлива?

На сегодня стоимость дизтоплива является самой высокой в сравнении с ценами на бензин. Это из-за того, что стоимость горючего выросла существенно, объясняет Сергей Куюн.

То есть если на дизтопливо стоимость выросла вдвое, то по бензину гораздо меньше. Хотя до обострения конфликта цена на дизтопливо-бензин на колонке была примерно одинаковая – где-то 62 гривны. Сейчас за дизель надо отдать где-то 90 гривен, а за бензин – ориентировочно 75 гривен,

– добавляет директор.

Несмотря на это, на сегодня рынок находится в нормальном состоянии. Поэтому, по словам Куюна, 7 сетей АЗС снизили стоимость топлива.

Кроме того, эксперт говорит о том, что стоит анализировать прежде всего мировые цены на дизель, то есть фактические рыночные ценники, а не информационный фон.

Что интересно, по прогнозам эксперта, если цена на нефть опустится до отметок, которые были перед началом конфликта в конце февраля этого года, то безусловно снизятся и цены на колонках.

Скажу откровенно: на рынке все мечтают об этом. То есть продавать по 60 гривен за литр, а не по 90 гривен. Ведь такая стоимость плохо продается, а зарабатываешь так же, как продаешь по 60 гривен, потому что продаж гораздо меньше, чем было до,

– подытожил Куюн.

Впрочем Омельченко советует пока не ожидать какого-то резкого падения стоимости на топливо, поскольку через Ормузский пролив, несмотря на так называемое перемирие Вашингтона и Тегерана, все равно проходит довольно ограниченное количество танкеров.

Как известно, до начала конфликта через Ормуз проходило до 50 танкеров в сутки. Сейчас это может быть от 5 до 7 танкеров. И объяснение довольно простое: слишком большие риски для страховых компаний. Они ставят высокие ставки, которые просто невозможно покрыть перевозчиками. К тому же Иран до сих пор держит под контролем пролив, постоянно угрожая,

– добавляет Омельченко.

По словам энергетического эксперта, что-то прогнозировать точно можно будет только тогда, когда пролив будет полностью разблокирован. И когда разблокирование будет подкреплено заявлениями и действиями как со стороны США, так и со стороны Ирана.

Заметьте! Недавно Иран заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт на время переговоров со США. Цены на нефть сразу отреагировали, ведь марка Brent уже опустилась до отметки ниже чем 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные на TradingEconomics. Американская же марка WTI продается по цене в 84 доллара за баррель. Еще 16 апреля цена Brent была на уровне 98 долларов за баррель, а WTI – где-то 93 – 92 доллара за баррель.

В то же время и здесь есть препятствие, ведь снижение цен после разблокирования Ормузского пролива можно будет увидеть только через одну – две недели после события.

Но пока я не вижу каких-то предпосылок резкого падения цен на топливо на АЗС Украины. Уменьшение может быть только ориентировочно на 1 – 2 гривны,

– говорит Омельченко.

Сейчас минимальная цена на топливо фиксируется на "Укрнафте" – где-то в диапазоне 68 – 69 гривен за литр на бензин А-95. Поэтому цена на бензин в сетях вряд ли будет опускаться ниже отметки 67 гривен. А относительно дизтоплива нижняя граница будет варьироваться в диапазоне 83 – 84 гривны за литр.

Сколько стоит сейчас литр бензина и дизтоплива?

По состоянию на 17 апреля средние цены на топливо, по данным Консалтинговой группы А-95, составляют:

бензин А-95 – 73,01 гривны,

бензин А-92 – 67,34 гривны,

дизтопливо – 91,25 гривны,

газ автомобильный – 49,13 гривны.

При этом стоимость бензина и дизтоплива по областям Украины меняется. Средняя цена на топливо где-то ниже, а где-то – выше.

Киевская область: бензин А-95 – 73,21 гривны за литр, бензин А-92 – 67,50 гривны за литр, а дизтопливо – 91,55 гривны за литр.

Во Львовской области: бензин А-95 – 73,15 гривны за литр, бензин А-92 – 66,90 гривны за литр, дизтопливо – 91,56 гривны за литр.

Харьковская область: бензин А-95 – 71,88 гривны за литр, бензин А-92 – 67,23 гривны за литр, а дизтопливо – 90,79 гривны за литр.

Одесская область: бензин А-95 – 73,46 гривны за литр, бензин А-92 – 66,90 гривны за литр, дизтопливо – 91,17 гривны за литр.

Днепропетровская область: бензин А-95 – 72,49 гривны за литр, бензин А-92 – 67,93 гривны за литр, дизтопливо – 90,78 гривны за литр.

Действительно ли в Европе большие проблемы с авиатопливом?

На фоне новостей о полном открытии Ормуза для 24 Канала авиаэксперт Богдан Долинце объясняет, что авиатопливо фактически производится из того же сырья, то есть из той же нефти, что и другие виды топлива.

В то же время европейский рынок сегодня обеспечивает себя им лишь частично – менее 50%. А остальные импортируются, то есть около 30% как раз поставляется из стран Пельских заливов.

Богдан Долинце, авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Поэтому, если мы говорим об открытии соответствующих маршрутов, это в том числе снизит острую потребность в пополнении запасов авиатоплива в Европе.

Также необходимо понимать и то, что на сегодняшний день европейские компании и европейские правительства получили сигнал относительно критической зависимости от таких ресурсов.

Это означает, что в последующие годы по всей вероятности будет происходить определенное наращивание способностей по выпуску собственного авиатоплива в Европе для того, чтобы увеличить независимость от данных ресурсов.

Напоминаем, что в аналитике Al Jazeera еще раньше говорилось, что в Европы осталось не так много авиационного топлива. Например, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, этого топлива есть всего примерно на шесть недель.

Таким образом, отмены рейсов может стать неизбежно при таком развитии событий, ведь из-за ситуации на Ближнем Востоке между Ираном и США логистические цепочки разорваны. Поэтому нефтеперерабатывающие заводы не успевают наполнять резервуары.

Интересно! Как объясняют в статье Financial Times, дефицит Европе будет угрожать только в случае, если Ормузский пролив не будет открыт в течение следующих недель.