В Иркутской области из-за нехватки топлива ввели режим повышенной готовности

Власти Иркутской области России ввели режим повышенной готовности из-за проблем с обеспечением региона топливом. На автозаправочных станциях ввели ограничения на продажу топлива, а для контроля за очередями будут задействованы полиция и Росгвардия.

О введении режима повышенной готовности сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Что известно о специальном режиме в России?

По его словам, решение было принято из-за недостаточных объемов поставок топлива в регион. Одной из главных мер стало ограничение продажи бензина физическим лицам.

На автозаправочных станциях "Роснефти" автомобилю разрешено заправлять не более 50 литров топлива в сутки за один заезд. В то же время другие сети АЗС получили право устанавливать еще более жесткие лимиты.

Кроме того, топливо разрешается заливать только непосредственно в топливный бак автомобиля. Продажа бензина в канистры или другие емкости фактически запрещена.

Губернатор поручил региональным подразделениям Министерства внутренних дел и Росгвардии обеспечить общественный порядок возле автозаправочных станций. Правоохранители должны контролировать ситуацию в очередях, предотвращать конфликты и пресекать случаи незаконной продажи топлива.

Кроме того, места продажи бензина будут патрулироваться, а лиц, признанных нарушителями установленных правил, обещают привлекать к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Глава региона пояснил, что режим повышенной готовности должен помочь "снять остроту вопроса", связанную с недостаточной отгрузкой топлива в область, а также наладить работу всех служб в условиях дефицита.

Как еще дефицит топлива сказывается на россиянах?

В России продолжает обостряться топливный кризис, который уже привел к многочасовым очередям на автозаправочных станциях в ряде регионов. По сообщениям российских СМИ, водителям порой приходится ждать заправки до 12 часов.

На фоне дефицита бензина власти отдельных регионов начали устанавливать биотуалеты возле АЗС, чтобы облегчить условия для людей, стоящих в очередях. В частности, такое решение принял мэр Иркутска Руслан Болотов.

Наиболее остро нехватка топлива ощущается в Иркутской, Ульяновской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Владимирской областях, а также в Мордовии, Ставропольском крае и временно оккупированном Крыму.

Интерес россиян к теме дефицита бензина в интернете вырос до самого высокого уровня как минимум с 2019 года. Жители Иркутской области и Забайкалья сообщают, что из-за нехватки топлива под угрозой оказался туристический сезон на Байкале, ведь дорога к популярным местам отдыха превратилась в многочасовое ожидание у заправок.

Причиной топливного кризиса называют перебои с поставками бензина после сокращения работы части российских нефтеперерабатывающих заводов.