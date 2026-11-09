Кризис возвращается: Россия вынуждена ввести ограничения из-за действий Украины

Очередная волна украинских атак по стратегическим объектам противника принесла свои плоды. Страна-агрессор вновь столкнулась с масштабным кризисом.

Почему россияне массово остаются без топлива

По меньшей мере в шести регионах России местные власти вынуждены вводить жесткие ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, о чем пишет Reuters.

Причиной стали прицельные удары украинских беспилотников по восьми крупным нефтеперерабатывающим заводам противника в течение последних двух недель.

Украина существенно усилила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после 30 октября, когда объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Киевом и Москвой так и не заработало,

– говорится в материале.

Больше всего от дефицита страдают клиенты сети "Роснефть". Например, в Карелии водителям разрешают заливать в бак не более 30 литров бензина или 50 литров дизеля за один раз.

Обратите внимание! Продажу топлива в канистрах вообще запретили, чтобы избежать панических закупок.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков признал, что такие меры создают серьезные проблемы для логистики и местного бизнеса.

В настоящее время нашим главным приоритетом является предотвращение панических закупок и обеспечение стабильной работы всех автозаправочных станций,

– отметил российский чиновник.

Проблемы с топливом не ограничились Северо-Западом. Аналогичные ограничения уже действуют в Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае, а также в Нижегородской, Архангельской и Пензенской областях.

В Reuters напомнили, что этим летом Россия вводила аналогичные ограничения во многих регионах – после предыдущей волны украинских атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Более того, это как раз совпало с пиком сезонного спроса.

Тогда дефицит топлива вынудил власти вновь ввести ограничения на экспорт бензина, а в июле были также ограничены зарубежные продажи дизельного топлива.

Напомним, что тем временем Россия активно пользуется дизельным соглашением с США. В частности, Кремль считает, что соглашение может стать основой для постепенного восстановления отношений с Вашингтоном.