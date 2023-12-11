Беспокоиться не стоит: Украина продолжит получать международную денежную помощь

С начала обострения ситуации в Израиле украинцы были обеспокоены, не повлияет ли это на международную помощь для Украины. Международное агентство Fitch Ratings называет эти переживания напрасными.

Какой будет помощь для Украины в 2024 году

Агентство Fitch Ratings считает, что в новом году помощь Украине будет ниже ожидаемой, однако этих средств также будет достаточно. Безусловно, уменьшение траншей несет за собой определенные риски.

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Согласно Бюджету Украины на 2024 год, ожидаемая международная поддержка составляет 43 миллиарда долларов. В частности, речь идет о 50 миллиардах евро, которые на кредитной основе ЕС планирует предоставить Украине до 2027 года.

Условия МВФ на первом этапе программы незначительны, и мы видим ограниченный риск того, что они помешают выплате средств Фонда в следующем году,

– говорится в сообщении Fitch Ratings.

В 2025 году ситуация может ухудшиться, по мнению Fitch Ratings это вероятно из-за выборов в США, риска финансирования со стороны ЕС и усталости международных доноров.

Мы прогнозируем, что международные резервы на конец 2025 года составят пять месяцев текущих внешних платежей по сравнению с 4,8 месяцами на конец 2023 года,

– считают в Fitch Ratings.

В 2023 году международные резервы Украины увеличились на 10,8 миллиарда долларов. Сейчас они составляют 38,8 миллиарда долларов. Благодаря чему Украина пополняет международные резервы: