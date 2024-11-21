Зимняя помощь от ЮНИСЕФ: сколько украинцев уже получили 21 800 гривен

ЮНИСЕФ совместно с Минреинтеграции оказали финансовую поддержку украинцам в прифронтовых регионах. Денежную помощь получили семьи с детьми, проживающие в зоне близости к линии соприкосновения.

Сколько украинцев получили по 21 800 гривен

Более 103 тысяч украинцев уже получили помощь от организации, в частности по 21 800 гривен для семей с детьми, которые живут в зоне 30 километров от линии соприкосновения, передает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.

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Сейчас денежную помощь в размере 21 800 гривен, а с ней и уверенность в том, что проведут эту зиму в тепле, уже получили 103 358 человек, включая 44 024 детей,

– рассказали в Минреинтеграции.

Вместе с этим, ведомство сообщило, что выплаты в рамках совместного проекта с Минреинтеграции продолжаются.