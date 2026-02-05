Будут ли гривневые депозиты выгодными для украинцев после снижения учетной ставки

В конце января Нацбанк впервые за полтора года снизил учетную ставку до 15%. Однако в период 9 – 15 февраля депозитный рынок перейдет в фазу стабилизации после завершения большинства акционных предложений. Речь идет не о смене трендов, а об их закреплении.

Какой будет ситуация с 9 по 15 февраля?

Детали объяснил 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Банки вернутся к привычному режиму работы, что даст вкладчикам более понятные ориентиры по уровню доходности и срокам размещения средств.

Прежде всего эксперт советует следить за уровнем ставок. Хотя часть специальных программ банки сворачивают, средняя доходность по гривневым депозитам остается привлекательной: уже несколько месяцев она держится в пределах 13 – 14,5% годовых в зависимости от срока.

В то же время отдельные учреждения и в дальнейшем будут предлагать максимальные ставки – до 16% годовых, чтобы поддерживать интерес вкладчиков.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА После снижения учетной ставки до 15% и соответствующих изменений в размер ставки по 3-месячным депозитным сертификатам (она снизилась до 18,5%), стоит ожидать, что вскоре средние ставки могут несколько снизиться – в зависимости от срока вклада до 12,5 – 14% годовых.

Второй ключевой фактор – гибкость сроков. Текущие условия позволяют размещать средства на короткие и средние периоды без ощутимых потерь для покупательной способности. Фактически вкладчик выбирает баланс между временем и доходностью, поэтому основной спрос и в дальнейшем будет сосредоточен на депозитах на 6 – 9 месяцев и на 1 год.

В-третьих, важна ситуация на валютном рынке. В середине февраля прогнозируют спокойную курсовую динамику без резких скачков или новых пиковых значений. Если колебания и будут возникать, то будут иметь локальный и краткосрочный характер.

Это уменьшает стимул переводить сбережения в валюту и поддерживает интерес к гривневым инструментам. По инфляции – умеренный рост цен способствует уверенному поведению домохозяйств.

При таких условиях депозиты перестают быть лишь инструментом сохранения и могут обеспечить реальный чистый доход. В зависимости от ставки и срока размещения, вкладчик имеет шанс получить 2 – 3% реального прироста,

– подчеркнул банкир.

Банковская система сохраняет устойчивость и непрерывность работы даже в сложных условиях, а ее стабильность и развитие программ поддерживают доверие населения к финсистеме и гривне.

Итак, в период 9 – 15 февраля существенных изменений в депозитном сегменте не ожидают. Рынок будет оставаться прогнозируемым и уравновешенным, а гривневые депозиты и в дальнейшем будут сохранять статус одного из самых эффективных инструментов сохранения и умеренного приумножения сбережений.

Что будет с депозитами в 2026 году?