На следующей неделе, с 6 по 12 октября, ситуация на депозитном рынке, скорее всего, будет привычной. Украинцы смогут сделать вклады с доходностью от 13% до 17% годовых.

Какие будут ставки по депозитам?

В сентябре монетарный комитет Нацбанка не изменил учетную ставку, которая осталась на уровне 15,5%. В то же время ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, которая определяет доходность гривневых вкладов, составляет 19%, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Смотрите также Банки оставляют щедрые ставки по депозитам: сколько могут заработать украинцы

Из-за этого, по словам банкира, средние ставки по гривневым депозитам кардинально не изменятся по крайней мере до конца октября.

Ожидается, что банки на следующей неделе ставки по вкладам будут такими:

в среднем они будут колебаться в пределах 13-14,5% годовых – в зависимости от срока размещения;

наиболее интересными для вкладчиков будут депозиты на 6-9 месяцев или на год, где максимальная доходность может достигать 16,5-17% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Осень всегда считается "горячей" порой для депозитов: банки активно предлагают привлекательные условия, в частности стартовые бонусы за открытие вклада, которые могут добавить к базовой ставке еще 0,5–1 процентного пункта.

По словам банкира, на фоне стабильного валютного курса и замедления инфляции такие предложения банков становятся весомым аргументом для тех, кто хочет не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.

Сейчас действительно один из самых благоприятных моментов для открытия гривневых депозитов. Инфляция в годовом измерении продолжает снижаться, что делает депозиты не просто способом сохранить деньги, но и возможностью получить реальную прибыль,

– подчеркнул Замотаев.

Банкир добавил, что пересчитав доходность вкладов с учетом инфляции, вкладчики сейчас могут заработать дополнительно 2-3% на своих депозитах.

Важно! Хотя НБУ оставил в сентябре учетную ставку неизменной, однако уже на 23 октября запланировано новое заседание монетарного комитета. Тогда, по словам экспертов, регулятор может пересмотреть как ставку, так и другие монетарные инструменты.

Депозиты в октябре: что стоит знать?