Мелкие банки повышают доходность гривневых депозитов

Мелкие банки активно повышают депозитные ставки в связи с гривневым дефицитом и необходимостью выполнять новые повышенные требования по резервированию. В настоящее время в госбанках находится 60% денег населения.

Мелкие банки повысили доходность

НБУ отметил, что на срок от одного до шести месяцев приходится около половины новых гривневых срочных вкладов. Заметно ниже стали ставки на депозитах до трех месяцев.

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Средства клиентов уже формируют более 90% фондирования банков. Доля дорогостоящего рефинансирования НБУ в структуре обязательств снизилась вдвое – до 0,9% (уровень середины 2020 года),

– говорится в сообщении НБУ.

Наибольшие депозиты предлагают следующие банки:

банк Глобус – 21% на 9 месяцев и 18% на годовые;

Укрстройинвестбанк – 20,5% на 6 месяцев и 20% на 12 месяцев;

Радабанк – 20,5% на 3 и 6 месяцев;

Юнекс – 20% в 3 месяца.

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса банка Глобус, Дмитрия Замотаева, во втором квартале наиболее популярны будут депозиты в гривне сроком от 6 до 12 месяцев – по ним банки предложат самые высокие ставки.

В течение 2-3 месяцев доля гривневых вкладов с размещением от 9 до 12 месяцев может вырасти на 10-15% и соответственно ожидается постепенное уменьшение количества депозитов до 3 месяцев (на 5-6%) и депозитов от 6 до 9 месяцев (на 7-8%),

– объяснил банкир.

Однако ставки могут начать снижаться с началом ІІІ квартала 2023 года, если НБУ начнет снижать учетную ставку.

Какие еще банки изменили ставку:

Коминвест – 13,5% на 12 месяцев;

Кристаллбанк – 14,5 на 3 и 6 месяцев и 15,5% на годовые.

Monobank повысил ставки по валютным депозитам

Проценты по новым долларовыми депозитами поднялись минимум на 1,5%. Больше всего выросли ставки по депозитам сроком 12 месяцев. Ситуация такова:

Депозит с правом досрочного расторжения: на 6 месяцев – 1,5%; на 12 месяцев – 2%;

Депозит без права досрочного разрыва: на 6 месяцев – 1,6%, на 12 месяцев – 2,1%.

Проценты по новым депозитам в евро изменились не столь сильно. Повышение колеблется в диапазоне от 1 до 1,6%.