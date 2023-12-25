Две разные тенденции одновременно: что будет с депозитами в январе

В январе 2024 года будут властвовать вполне ожидаемые тенденции. Например, и дальше будет расти популярность гривневых вкладов, несмотря на уменьшение ставок. А вот валютные депозиты будут терять популярность.

Что будет с гривневыми вкладами

Снижение ставки по депозитным сертификатам до 19% позволило коммерческим банкам активно развивать гривневые депозитные программы. Дмитрий Замотаев объяснил для 24 Канала, что реализовать это можно только с несколько откорректированными ставками.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Средний размер доходности вкладов от 3 до 6 месяцев составит до 13,5 – 14% годовых, а средняя доходность более продолжительных депозитов 9 – 12 месяцев – до 13 – 13,5% годовых. В то же время "запуск" тренда на снижение ставок будет со второй половины января, когда завершится действие различных акционных депозитных программ, позволяющих гражданам зафиксировать максимально возможную прибыль. Кроме того, со второй половины января могут наблюдаться некоторые признаки замедления всех процессов, поэтому ожидаемый рост новых вкладов может несколько затормозиться.

Он уточнил, что это не отразится на общей динамике: за ноябрь – декабрь 2023 года ожидается, что количество новых депозитов по сравнению с сентябрем – октябрем вырастет почти на 20%.

Еще одна "интересность", которая может стимулировать граждан к открытию новых гривневых вкладов – на фоне потенциального снижения ставок, опосредованная "чистая" прибыль не уменьшится: до 7% на вклады с размещением до 6 месяцев и до 6% на вклады от 9 месяцев до 1 год. Конечно, вычисление чистой прибыли зависит прежде всего от крепкой гривны и замедления инфляции, но за 11 месяцев 2023 года инфляция составила лишь 4,4%, а по итогам года вряд ли она превысит 5%,

– объяснил он.

Также банкир ожидает, что в начале 2024 возрастет количество вкладов сроком от 9 до 12 месяцев – сейчас их доля 35% от всех депозитов. Сейчас банки активно развивают предложения именно по этим депозитам.

Что с валютными депозитами

По мнению Замотаева, среди валютных депозитов будет продолжаться тенденция снижения доходности по вкладам.

Так средние ставки по долларовым вкладам будут в диапазоне 2,2 – 2,1% годовых (с направлением к дальнейшему сокращению до уровня 2% и меньше), а средние ставки по евровым депозитам не будут превышать 1,6 – 1,7% (с вектором до дальнейшего снижения до 1,5%),

– сказал он.

То есть, будет наблюдаться определенная стагнация, а рост количества депозитов будет почти незаметным для рынка.

Что влияет на развитие депозитов в январе