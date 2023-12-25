Що буде з гривневим вкладами

Зниження ставки за депозитними сертифікатами до 19% дало можливість комбанкам активно розвивати гривневі депозитні програми. Дмитро Замотаєв пояснив для 24 Каналу, що реалізувати це можна лише з дещо відкоригованими ставками.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Середній розмір дохідності вкладів від 3 до 6 місяців складе до 13,5 – 14% річних, а середня дохідність більш тривалих депозитів 9 – 12 місяців – до 13 – 13,5% річних. Водночас "запуск" тренду на зниження ставок буде з другої половини січня, коли завершиться дія різноманітних акційних депозитних програм, що дають змогу громадянам зафіксувати максимально можливий зараз прибуток. Крім того, з другої половини січня можуть спостерігатися деякі ознаки уповільнення всіх процесів, тому очікувано приріст нових вкладів може дещо загальмуватися.

Він уточнив, що це не позначиться на загальній динаміці: за листопад-грудень 2023 року очікується, що кількість нових депозитів порівняно з вереснем-жовтнем зросте майже на 20%.

Ще одна "цікавинка", що може стимулювати громадян до відкриття нових гривневих вкладів – на тлі потенційного зниження ставок, опосередкований "чистий" прибуток не зменшиться: до 7% на вклади з розміщенням до 6 місяців та до 6% на вклади від 9 місяців до 1 року. Звісно обчислення чистого прибутку залежить насамперед між міцної гривні та сповільнення інфляції, але за 11 місяців 2023 року інфляція склала лише 4,4%, а за підсумками року навряд чи вона перевищить 5%,

– пояснив він.

Також банкір очікує, що на початку 2024 року зросте кількість вкладів терміном від 9 до 12 місяців – нині їх частка 35% від усіх депозитів. Зараз банки активно розвивають пропозиції саме за цими депозитами.

Що з валютними депозитами

На думку Замотаєва, серед валютних депозитів триватиме тенденція до зниження дохідності за вкладами.

Так середні ставки за доларовими вкладами будуть в діапазоні 2,2 – 2,1% річних (з напрямом до подальшого скорочення до рівня 2% і менше), а середні ставки за євровими депозитами не перевищуватимуть 1,6 – 1,7% (з вектором до подальшого зниження до 1,5%),

– сказав він.

Тобто спостерігатиметься певна стагнація, а зростання кількості депозитів буде майже непомітним для ринку.

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